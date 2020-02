10 tendinte de decorare a casei recomandate de designerii de interior pentru 2020

De la vopsea bleumarin pana la tapet floral, acestea sunt tendintele pe care specialistii in designer interior le sustin pentru acest an.

Daca exista un moment perfect pentru decorarea casei tale atunci putem vorbi chiar despre acest an. Anul 2020 reprezinta un momentu bun sa reimprospatezi casa ta cu una dintre ideile oferite de designerii de interior.

De la vopsea bleumarin si tapet floral, la dulapuri colorate si cazi independente, acestea sunt tendintele de decorare a locuintelor din 2020 pe care specialistii abia asteapta sa le vada in casele tot mai multor oameni. Cateva dintre cele mai importante tendinte in materie de decorare a casei pentru acest an:

Accente vintage

Un lucru pe care incepem sa-l vedem tot mai mult in acest an este legat de detaliile vintage si traditionale, lucruri pe care le-ai vazut in mobilierul din anii 1800 si inceputul anilor 1900, mentioneaza designerul de interior Bria Hammel, CEO al Bria Hammel Interiors. Desigur ca si usile din lemn stratificat fac parte din acest decor de poveste.

Albastru marin

Culoarea anului 2020 stabilita de Institutul Pantone este Classic Blue (o nuanta bleumarin), ceea ce inseamna ca va puteti astepta sa vedeti multa culoare in noul an. Din fericire, aceasta nuanta este complet versatila si nu foarte sofisticata. Albastru ofera cantitatea perfecta de contrast pentru interioare si exterioare, atat in ​​stilurile traditionale, cat si in cele moderne.

Tapet floral

Daca iti place ideea sa iti decorezi casa cu un tapet floral, atunci anul 2020 ar putea fi anul in care iti schimbi tonul casei tale. Tapetul floral a fost mai multi ani la rand in trend, insa in acest an va veni cu noutati in ceea ce priveste liniile designului. Vor fi apreciate culorile indraznete si metalice.

Bucatarie alba

Daca a existat o tendinta definitorie de design din anii 2010, a fost bucataria alba. Dar in 2020, designerii preconizeaza ca va exista o schimbare in acest aspect. De exemplu, este de asteptat sa existe mai multe dulapuri din lemn natural, insule si rafturi – toate care le permit proprietarilor sa mentina un vibrant luminos si aerisit, fara sa se limiteze la totul alb.

Dulapuri colorate

Daca doriti cu adevarat sa lasati in urma tendinta de bucatarie alba, optati pentru un alt trend de decor casa 2020: dulapuri colorate. Potrivit expertilor de la Modiani Kitchens, „tendinta in 2020 este de a alege unul sau mai multe elemente, cum ar fi insula de bucatarie, dulapurile pentru pereti de bucatarie sau dulapurile de baza in culori indraznete, precum rosu inchis, galben stralucitor, verde sau albastru marin”.

Paturi cu baldachin

Acum este momentul sa visati la castelele regale unde paturile aveau baldachin. Paturile cu baldachin nu mai trebuie sa fie drapate in tesaturi grele si capete zdrentuite. Versiunile moderne sunt realizate cu rame acrilice, metalice si tapitate intr-un mod fascinant.

Arta antica

In trend in acest an vor fi si obiectele de arta antica. Daca iti place sa colectionezi astfel de produse, poti sa iti decorezi casa atat livingul cat si camera cu obiecte care mai de care mai pretioase.

Canapele curbate

Desi au fost la moda in anii ‘60 si ‘70, canapelele curbate au inceput sa se fabrice din ce in ce mai mult in ultima perioada. Sunt un trend destul de intalnit la persoanele non conformiste care isi doresc sa iasa din tipar.

Mobilier din ratan si rachita

Desi poate pentru multi acest mobilier ii duce cu gandul la decorul casei din copilarie, ratantul si rachita sunt niste materiale pentru mobila care vor reveni in trend in acesta an. Reprezinta o combinatie perfecta pentru a echilibra stilul modern cu cel traditional.

Tesaturi confortabile

In loc de catifea luxoasa vom putea folosi tesaturi moi si care sa ne faca sa ne simtim confortabil. Canapelele vor fi mai comode si mai placute la atingere, asta cel putin pentru trendul din anul 2020.