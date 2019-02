3 moduri avantajoase prin care iti poti transforma business-ul in unul eco-friendly in 2019

Din fericire, Romania inca se afla in finalul top-ului tarilor cu cele mai mari emisii de dioxid de carbon, fiind o tara cu un nivel de poluare destul de scazut, fata de celelalte tari din Uniunea Europeana. Pentru a atinge o viabilitatea ecologica cat mai satisfacatoare, sunt necesare eforturi mult mai mari si alocarea unor bugete mai consistente, din partea firmelor din Romania. Atat marile companii, cat si firmele la inceput de drum, sustin fenomenul eco-friendly si isi pun amprenta cu succes, in procesul de ecologizare a planetei. Acest lucru nu numai ca sustine ecologizarea la nivel national, dar le si ofera angajatilor un stil de viata mai sanatos, intr-o companie “verde”.

Iata care sunt cei 3 pasi simpli prin care poti sustine si tu acest lucru, transformandu-ti business-ul intr-unul mult mai eco-friendly!

Recicleaza simplu

Ia contact cu o firma ce ofera solutii de reciclare, precum cosuri de reciclare selectiva si incheie un contract care sa iti ofere posibilitatea de a colecta deseurile pe categorii, in scopul reciclarii. Poti sa primesti bani in schimbul plasticului colectat sau a hartiilor, iar daca exista componente de computer pe care nu le mai foloseste nimeni, ele pot fi, de asemenea, vandute si reciclate mai apoi. Pe piata exista firme care colecteaza deseurile atunci cand se strang in cantitati mai mari, dar si firme care fac colectarea saptamanal. Amplasand cosuri de gunoi speciale pentru sortare, iti vei incuraja angajatii sa fie mai prietenosi cu mediul inconjurator.

Incurajeaza miscarea

In timp ce multe companii mari le ofera angajatilor masini de serviciu, altele aleg sa fie eco-friendly si incurajeaza miscarea, stimuland angajatii sa mearga mai mult pe bicicleta, renuntand chiar si la masina personala. In conditiile in care o masina electrica isi ridica pretul cu mult peste bugetul majoritatii, poti apela la o firma de biciclete, pe care sa le pui la dispozitia angajatilor. In felul acesta ii poti motiva sa faca mai multa miscare, diminuand timpul petrecut in trafic si, totodata, adoptand un stil de viata mult mai sanatos.

Work from home

Lucratul de acasa este un concept pe care foarte multe firme si companii l-au adoptat deja. Absenta unui angajat de la birou inseamna un consum mult mai scazut de energie, mai putine deseuri si o cantitate mai mica de resurse consumate. In departamentele unde acest lucru este posibil, poti incuraja lucratul de acasa. Acest lucru poate sa creasca nivelul de productivitate al angajatului si ii poate oferi o satisfactie mult mai mare, lucru care va avea efecte pozitive asupra randamentului.

Servicii cloud

Cu siguranta stii deja ce presupun aceste servicii si, daca nu esti familiarizat cu toate avantajele lor, atunci afla ca acestea pot fi extrem de eficiente pentru firma. Costurile se vor reduce considerabil si, mai mult de atat, accesibilitatea la documente si aplicatii va fi una sporita. In felul acesta, se vor putea accesa si modifica documente diverse, iar serviciile de cloud oferite de Google sau Microsoft iti vor pune la dispozitie tot ce ai nevoie.

Atentia si grija pe care o arati mediului inconjurator se reflecta asupra imaginii companiei tale si, mai tarziu, iti vei da seama ca profitabilitatea va creste considerabil. Este important sa te implici cat mai mult, incurajand acest demers in Romania.