300 locuri de muncă in domeniul agricol in Portugalia prin intermediul Reţelei EURES

Sunt disponibile 300 de locuri de muncă in domeniul agricol in Portugalia prin intermediul Reţelei EURES, selectia va avea loc in perioada 25-26.01.2017, in municipiul Targoviste, judetul Dambovita.

Durata contract: aproximativ 3 luni (pentru culegatori zmeura) si aproximativ 3-6 luni (pentru sefi de echipa), cu posibilitate de integrare permanenta in cadrul companiei. Timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca, in timpul campaniei, in functie de productie, sa se efectueze ore suplimentare. Data estimata de angajare: sfarsitul lunii februarie/inceputul lunii martie 2017.

Cerinte: sunt solicitate persoane fara cazier, apte pentru munca la camp, avantaj pentru persoanele cu experienta în agricultura / experienta recoltarea zmeurei sau in munca în sere.

Beneficii: Angajatorul asigura cazare contra cost – 1 euro/zi. Angajatorul ofera plata în avans a drumului pana in Portugalia, iar aceasta se deduce din primele salarii. Angajatorul asigura calatoria inapoi acasa, in cazul in care angajatul ramane pana la sfarsitul campaniei.

Salariu: Salariul de baza pentru culegatori zmeura (saptamana de lucru 40 ore, 5 zile lucratoare): 618,33 euro/brut/luna; salariul pentru culegatori zmeura cu ore suplimentare (48 de ore saptamana de lucru, 6 zile lucratoare): 718,33 euro/brut/luna. Salariul pentru sefi de echipa: minim 691.71 euro/brut/luna – maxim 1227 euro/brut/luna.

Limba straina: Avantaj limba engleza/ spaniola – cunostinte de baza (dar nu este obligatoriu).

Persoanele cu domiciliul in judetul Arad, care corespund cerintelor posturilor oferite, trebuie sa se adreseze consilierului EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Arad – strada Calugareni, nr. 1A, et. I, camera 23, telefon:0771 452 447, pentru a fi inregistrate in baza de date pentru munca in strainatate. Inscrierea se realizeaza pe baza urmatoarelor documente:

– Copie Carte de identitate

– CV EUROPASS in lb romana

Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 20.01.2017.