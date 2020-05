4 moduri in care o casa construita in 2020 este diferita de o una construita in urma cu 10 ani

Please follow and like us:

Noile modele de locuinte se schimba in mod constant pe baza ultimelor tendinte si a preferintelor cumparatorilor. Ceea ce a fost ideal pentru cei care cumparau case in anii ’50, nu mai este neaparat in trend la ceea ce ceea ce se cauta in ziua de azi. Chiar si un deceniu poate face o diferenta uriasa.

Vezi mai jos care este diferenta intre casele construite in acest an fata de cele construite acum 10 ani. Aceasta diferenta te va ajuta sa stii cum anume s-au schimbat constructiile in ultimii ani, fie ca este vorba despre designul interior sau modul de constructii prin materiale de constructii precum teava patrata, europrofile sau tabla.

Imprejurimile sunt esentiale

Locatia este la fel de importanta pentru noii cumparatori de locuinte in 2020, asa cum a fost si in 2010. Cu toate acestea, ceea ce ofera locatia pare sa fie mai important decat locatia in sine. In plus, ulti dintre cumparatorii actuali care intra pe piata locuintelor, doresc sa vizualizeze de la distanta, din confortul caselor lor. Locatia fizica a locuintei este inferioara facilitatilor disponibile in jurul casei si a calitatii casei in sine.

Cumparatorii cauta confort si facilitati precum magazine de vanzare cu amanuntul mari, supermarketuri, restaurante, astfel incat constructia de case noi se adapteaza pentru a raspunde acestei cerinte. In mod sigur, exista constructii noi in orasele mari, unde din start exista si diferite oportunitati in apropiere.

Mai multa tehnologie

Tehnologia s-a imbunatatit mult in ultimii 10 ani, inclusiv referitor la ceea ce este disponibil pentru casele noi. Accentul asupra eficientei energetice ii aduce pe constructori sa fie concentrati pe incorporarea celor mai noi tehnologii pentru imbunatatirea functionalitatii casei, cum ar fi termostate inteligente si sisteme de control pentru locuinte.

Dar progresele tehnologice nu se opresc aici. In urmatorul deceniu, am putut construi noi locuinte cu tehnologie noua, cum ar fi imprimarea 3D, care ar putea reduce dramatic costurile generale si timpul de transformare pentru o casa noua.

Spatiu mai mare

Lipsa locuintelor de dimensiuni mari, in special in zonele de metrou cu costuri ridicate si foarte populate, ii poate determina pe unii sa creada ca aceasta este alegerea pentru majoritatea cumparatorilor. Insa in realitate, dimensiunile noi ale locuintei au crescut in ultimii 10 ani.

In 2010, 59% din noile case unifamiliale erau mai mici de 2.400 de metri patrati, conform datelor recensamantului Statelor Unite. In plus, procentul de case noi care au fost mai mici de 1.800 de metri patrati a scazut cu 9% in ultimii zece ani.

Conform datelor din trimestrul al treilea din 2019 din inceperea si finalizarea trimestriala a recensamantului in functie de scop si proiectare si analiza NAHB, metrajul patrat mediu pentru o casa unifamilara construita in 2019 a fost de 2.511, cu 6% mai mare decat media patratului din casele noi construite in 2010.

Mai multe dormitoare

Casele cu trei sau patru dormitoare au constituit in mod constant cea mai mare diviziune de case nou construite. Locuintele cu doua dormitoare sau mai putin ori cu cinci dormitoare sau mai multe, au fost vandute in cele mai mici procente acum 10 ani.

Potrivit Asociatiei Nationale a Constructorilor de case si a datelor obtinute din Sondajul de constructii al Biroului de recensamant din SUA (SOC), in ultimul deceniu s-a construit un procent mai mare de case cu patru si cinci dormitoare. Si desi a fluctuat in ultimii zece ani, locuintele cu doua bai inca domina noile tendinte de constructie.

Constructia de case noi in 2020

In timp ce locuintele au devenit mai mari, am putea observa aceasta tendinta inversa in urmatorul deceniu pentru a satisface nevoia si cererea de locuinte accesibile. Probabil ca constructorii vor trece la constructia de mai multe locuinte cu dimensiuni mai mici si cu costuri mai mici, ceea ce se concentreaza pe functionalitate si eficienta.