5 dintre cele mai bune laptopuri pe care le poti cumpara in 2020!

Daca esti in cautarea unui laptop in acest an este important sa stii catre ce model sa te indrepti. In functie de modul de folosire a acestuia, laptopurile au diferite caracteristici. De exemplu, daca ai nevoie de un laptop pentru job, nu este necesar un laptop la fel de perfomant ca cel de gaming.

Mai jos poti sa vezi 5 dintre cele mai bune si performante laptopuri pe care le poti cumpara in acest an.

HP Elite Dragonfly

CPU: Intel Core i5 din generatia a 8-a – i7 | Grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Ecran: 13.3 „diagonala | Ecran tactil Full HD – Touch Full HD | Afisare sigura Vizualizare | Stocare: SSD de 256 GB

Design impecabil

Durata de viata excelenta a bateriei

Acest nou laptop de la HP merita aprecierile oricarui utilizator de laptopuri HP. Este unul dintre cele mai elegante si mai subtiri laptopuri pe care le veti vedea vreodata si este, de asemenea, incarcat cu cateva caracteristici excelente si componente puternice.

Desi HP Elite Dragonfly se adreseaza in primul rand utilizatorilor care il folosesc in scopul de afaceri, acest laptop poate fi achizitionat de oricine. Durata de viata a bateriei este excelenta, tastatura este usor de folosit si are, de asemenea, conectivitate LTE. Acest lucru va permite sa conectati o cartela SIM si sa accesati internetul mobil oriunde v-ati afla, fara a fi necesar sa va conectati la hotspoturi lente (si potential compromise) Wi-Fi.

Multa vreme, lista noastra de cele mai bune laptopuri a fost dominata de Dell XPS 13 (mai jos), dar HP Elite Dragonfly a detronat-o in cele din urma. Este scump, dar daca va puteti permite, este cu usurinta cel mai bun laptop din 2020.

Dell XPS 13

CPU: a VIII-a generatie Intel Core i5 – i7 | Grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Ecran: 13.3 inci FHD (1.920 x 1.080) – 4k (3840 x 2160) | Spatiu de stocare: 256 GB – SSD 1TB

Camera web centrata

Durata de viata a bateriei mai buna ca niciodata

Actualizarea optionala 4K display

Dell XPS 13 este un laptop obisnuit si usor de folosit, iar modelul din 2019 nu face exceptie. Pastreaza multe caracteristici de la vechiul model, de la designul superb si usor, la componentele moderne puternice care il alimenteaza. Dell XPS 13 dispune de un procesor Intel Core i5 sau i7 de generatia a VIII-a si un ecran „Infinity Edge”.

Modelul din 2019 nu aduce multe imbunatatiri. Camera sa a fost plasata in centrul de sus al ecranului, mai degraba decat in ​​partea de jos, asa cum cereau multi clienti.

MacBook Pro (16 inch, 2019)

CPU: Intel Core i7 din generatia a noua – i9 | Grafica: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM: 16 GB – 64 GB | Ecran: Display retina de 16 inci cu True Tone | Stocare: 512 GB – SSD 8TB

Uimitor ecran de 16 inch

Tastatura noua si imbunatatita

Desi MacBook Pro de 15 inch nu mai este pe piata, doar sa il mai vezi la firme de reparatii mac book, a aparut noul MacBook Pro (16 inch, 2019), un model mai performant si cu un design placut. Acesta este, fara indoiala, cel mai bun MacBook pentru creatorii de continut, designeri si alti profesionisti creativi. Are boxe uimitoare si o tastatura mult mai buna.

Huawei MateBook 13

CPU: a VIII-a generatie Intel Core i5 – i7 | Grafica: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8 GB | Ecran: 1340 inch 1440p (2.160 x 1.440) | Stocare: 256 GB – 512 GB SSD

Mare performanta

Grafica Nvidia

Valoare excelenta

Numai 8 GB RAM

Huawei a scos din nou un model de laptop. Ca si in cazul Huawei MateBook X Pro de anul trecut, MateBook 13 vine cu unele dintre cele mai recente componente, inclusiv o placa grafica discreta Nvidia MX150, si un design superb usor, pe care ar fi de asteptat sa il gasiti pe un laptop mult mai scump.Faptul ca MateBook 13 ofera atat de multe beneficii, vine totusi cu un pret impresionant de scazut – in comparatie cu concurentii sai Ultrabook, iar asta il face o alegere potrivita.

Recent, guvernul american a facut o lista neagra a Huawei, ceea ce multi se tem ca ar avea implicatii daca laptopurile companiei chineze vor primi in continuare suport de la Microsoft precum Intel.

Vestea buna este ca atat Microsoft cat si Intel au confirmat ca vor sustine in continuare laptopurile Huawei, ceea ce inseamna ca MateBook 13 si alte modele vor primi in continuare actualizari importante ale Windows 10.

Google Pixelbook Go

CPU: Intel Core m3 – Intel Core i7 | Grafica: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8 GB – 16 GB | Ecran: 13.3 inci Full HD (1.920 x 1.080) sau ecran tactil LCD 4K | Depozitare: 128 GB – 256 GB eMMC

Durata de viata incredibila a bateriei

Tastatura uimitoare „Hush”

Prezentare la preturi reduse la nivel mediu-inalt

Fara autentificare biometrica

Noul Pixelbook Go al Google este cel mai bun laptop pe care ii puteti cumpara chiar acum, compania aratand tuturor celorlalti cum se facein 2020. Chromebookul sau anterior, Pixelbook, a fost un Chromebook genial in felul sau, dar a costat o mica avere. Pixelbook Go, pe de alta parte, este un Chromebook mai accesibil, care pastreaza o multime de caracteristici premium ale predecesorului sau, aducand in acelasi timp si unele imbunatatiri stralucitoare.