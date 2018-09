5 lucruri esentiale in amenajarea camerei copilului

Tot procesul de amenajare a dormitorului copilului tau te pune fata in fata cu o multime de piese de mobilier simpatice, accesorii diverse, culori si modele interesante, care iti vor fura privirea imediat si te vor face sa le iei acasa. Cand vine vorba despre mobila si variante de decor, ai de ales dintr-o varietate de culori si tesaturi care vor face ca sesiunile de shopping sa fie mult mai placute si amuzante. Ei bine, este important sa stii ca nu toate acestea sunt utile si, oricat de mult ti-ar face cu ochiul, e nevoie sa te rezumi la lucrurile cu adevarat folositoare, de care micutul tau va avea nevoie pe parcurs. Ce este important si ce poate fi in plus?

Iata mai departe cele 5 lucruri care nu trebuie sa lipseasca din camera copilului:

Patutul si masuta pentru ingrijire

Bineinteles, aceastea doua sunt primele si cele mai importante elemente care trebuie sa se gaseasca in incapere. Patutul trebuie sa fie ales cu grija si sa aiba dimensiunile potrivite, rezistenta si durabilitate. In functie de design-ul la care te-ai gandit, poti alege un patut clasic din lemn, cu baldachin sau unul pliabil, protejat cu material textil. Patuturile din lemn sunt cele mai rezistente si reprezinta prima alegere pe care o fac majoritatea parintilor, deoarece pot fi transformabile si folosite un timp indelungat. Daca intri pe site-ul https://www.babyneeds.ro/patuturi-copii/ , vei gasi patuturi pentru copii, mai multe variante. Daca nu dispui de foarte mult spatiu, poti opta pentru un pat multifunctional, cu masuta de ingrijire incorporata. Acesta poate avea un design modern, atractiv si cu diverse finisaje, in functie de model. Daca, totusi, alegi sa cumperi separat masa de infasare si ingrijire, atunci trebuie sa stii ca cea mai importanta conditie pe care aceasta trebuie sa o indeplineasca este inaltimea. Nu iti va fi comod sa stai cu spatele aplecat, de fiecare data cand trebuie sa o folosesti. Cele cu spatii de depozitare incorporate sunt extrem de practice si, astfel, poti salva camera de ,,invazia,, obiectelor si lucrurilor pe care trebuie sa le ai mereu la indemana.

Aparat de aerosoli

De regula, acest gen de aparat este folosit pentru administarea medicamentatiilor , convertind medicamentul lichid intr-un nor fin, ce poate fi inhalat cu usurinta. El este ideal si pentru tratarea unor afectiuni respiratorii si nu numai, putand fi folosit pentru uleiuri esentiale care pot improspata aerul din incapere. Pe site-ul de la Babyneeds gasesti aparat de aerosoli portabil, in diverse culori si forme simpatice. Acesta e un dispozitiv foarte util, care nu ar trebui sa lipseasca din camera micutului tau.

Lampa de veghe

Lampa de veghe este un accesoriu extrem de util, inca din primele zile de viata ale bebelusului si pana la varsta de cativa ani, cand incepe sa faca, usor, diferenta intre real si imaginar si atunci cand scapa de frica de intuneric. Lampa trebuie sa aiba o forma draguta , culori frumoase si prietenoase, pentru a atrage atentia intr-un mod pozitiv. Este indicat ca lumina sa fie slaba si cat mai calda, pentru a nu afecta somnul celui mic.

Poarta de siguranta

Atunci cand copilul este mic, aceasta masura de siguranta este necesara atat pentru el, cat si pentru linistea ta ca parinte. Ea are rolul de a delimita spatiul in care micutul se poate desfasura si il va feri de zonele mai putin sigure si de accidente. Ea poate fi montata la iesirea din camera, pentru a bloca accesul spre hol, scari si alte incaperi.

Suportul pentru jucarii

De cand este inca bebelus, copilul incepe sa primeasca si sa adune o multime de jucarii! Toate acestea isi vor gasi locul in camera lui, asa ca va trebui sa gasesti solutii de depozitare pentru ele. Cu cat camera este mai ordonata si bine organizata, cu atat mediul va fi mai placut si linistitor. De aceea, este indicat sa nu lipseasca din camera un cos sau o cutie speciala de depozitare, unde sa pui toate jucariile, dupa ce micutul le foloseste. Il poti incuraja sa te ajute in acest proces. Inca de cand sunt foarte mici si pot percepe ceea ce incerci sa le comunici, copiii pot fi implicati in activitatile de familie. Acest lucru il va transforma intr-un copil responsabil cu cei din jur si cu lucrurile sale.

Indiferent de stilul pe care il alegi pentru amenajarea camerei copilului, tine cont de faptul ca atmosfera trebuie sa fie una linistita si cat mai relaxanta, nicidecum obositoare si energizanta. Cu putina imaginatie, poti obtine un decor placut, care sa il faca pe cel mic sa isi doreasca sa petreaca cat mai mult timp in spatiul lui propriu.