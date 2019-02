5 SURPRIZE si CADOURI pe care i le poti face iubitei anul acesta, de Valentine’s Day!

Luna Februarie este recunoscuta pentru romantismul pe care il “poarta”, fiecare cuplu cautand modalitati cat mai speciale, inedite, prin care sa sarbatoreasca iubirea pe care partenerii si-o poarta reciproc. Este foarte important, in mod special cu ocazia Zilei Indragostitilor, sa pui, sa puneti, accentul pe intimitatea voastra, pe amintirile pe care le puteti crea, in cadre cat mai deosebite.

5 daruri ideale pentru 14 FEBRUARIE

O excursie de cateva zile

Daca vrei o intalnire romantica asemenea cadrelor de basm din povesti, nu ezita sa organizezi o mica escapada din orasul in care stati. Evadati la o cabana la munte, ori intr-o destinatie aleasa cu grija, bucurandu-va atat de peisajul fantastic al naturii, cat si de intimitatea pe care responsabilitatile de zi cu zi, incep sa v-o fure. Daca vrei sa fiti independenti fata de un mijloc de transport, ia in considerare calatoria cu propriul automobil, asigurandu-te ca acesta este echipat corespunzator. Vezi online care sunt preturile cauciucurilor de iarna, alegandu-le pe cele de o calitate inalta, astfel incat sa nu intampini dificultati sau situatii neplacute, indiferent de vremea pe care veti calatori sau de terenul pe care veti merge. Chiar daca din punctul de vedere al calendarului, iarna aproape a trecut, datorita conditiilor meteo, nu este recomandat sa fie puse cauciucurile de vara.

O cina romantica

Desi pare cliseic, acest plan este un cadou foarte apreciat de catre doamne. Fie ca alegi un restaurant, fie ca organizezi un cadru romantic acasa, atmosfera este elementul principal pentru ca intalnirea voastra sa fie una de vis.

O zi de relaxare

Orice femeie iubeste atunci cand este apreciata, asa ca nu ezita sa ii rezervi o zi speciala la un SPA, optand pentru un pachet cat mai diversificat (sauna, masaj, etc.).

Recreaza prima intalnire!

Intr-o relatie de lunga durata, este inevitabil ca la un moment dat, partenerii sa nu ramana fara inspiratie cand vine vorba despre cadouri si surprize. Daca vrei ca darul tau sa aiba un puternic impact emotional si ai posibilitatea, recreaza prima voastra intalnire. Aceasta, in mod special pentru reprezentantele sexului frumos, este foarte importanta, fiind una dintre cele mai speciale zile din calendarul anual.

O surpriza muzicala

Daca vrei sa iti surprinzi iubita, iesi putin din zona de confort si ofera-i un cadou deosebit. Daca lucrezi in domeniul muzical, compune-i o melodie speciala, ori in caz contrar, iesiti in oras, la karaoke, si fa-i o dedicatie!

Cel mai de valoros cadou – TIMPUL TAU

Deseori, atunci cand este vorba despre un cadou, barbatii se concentreaza foarte mult asupra valorii sale financiare. Acest criteriu nu este la fel de important ca simbolistica pe care darul o poarta, pe emotia pe care o starneste. Incearca sa iti aloci mai mult timp partenerei, demonstrandu-i prin modalitati diverse cat de mult o apreciezi, cat de mult o iubesti.

A spune ca iubesti o persoana, fara a-i demonstra acest lucru, nu inseamna aproape nimic. Incearca sa imbini viziunea ta asupra relatiei de cuplu cu a ei, gasind un echilibru care sa va aduca armonie in familie, pentru tot restul vietii.

Nu trebuie sa astepti o ocazie speciala pentru a face o surpriza persoanei iubite, pentru a-i arata cat de mult o apreciezi. Profita de intreaga luna Februarie pentru a crea alaturi de iubita ta, clipe de neuitat, investind in amintiri.