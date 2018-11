5 tipuri de produse naturiste si bio care nu trebuie sa iti lipseasca din casa

In zilele noastre, tot mai multe persoane isi indreapta atentia catre produsele naturiste si bio, pentru a duce o viata mai sanatoasa. Chiar daca exista conceptia ca produsele de acest tip sunt mult mai scumpe, aceasta este nefondata, majoritatea fiind acceptabile.

In cazul in care si tu vrei sa iti schimbi stilul de viata si sa iti indrepti tot mai mult atentia catre produsele narturiste si bio, am pregatit pentru tine o lista cu 5 tipuri de produse cu care trebuie sa incepi.

Iata ce tipuri de produse naturiste si bio nu trebuie sa iti lipseasca din casa:

Detergentii bio

Pentru inceput, achizitioneaza detergenti bio necesari curateniei casei si hainelor tale. De exemplu, gasesti detergent lichid pentru rufe, pentru mobila, pentru geamuri, pentru podele si vase, precum si balsam. Astfel, ai ocazia sa folosesti pentru curatenia casei numai produse care nu afecteaza mediul inconjurator, extrase din plante. In functie de preferintele tale, le poti alege pe cele cu miros de citrice, de uleiuri esentiale, aloe.

Cosmetice bio

Apoi, pentru sanatatea ta este indicat sa apelezi la cosmeticele bio. O prima achizitie neaparat de facut o reprezinta un deodorant natural, care nu contine niciun ingredient artificial, dar care este extrem de eficient ca antiperspirant. Poti sa vezi toate produsele naturiste aici daca esti interesat inclusiv de comandarea online a acestora.

Produse alimentare

Bei cafea in fiecare dimineata? Ce ar fi daca ai inlocui-o pe cea obisnuita cu una bio? Ai mai multe optiuni la dispozitie, intre care cafea instant din cereale, cafea verde, cafea ecologica instant. Incearca-le pe toate si sigur vei gasi gustul acestora extrem de bun. De altfel, alege fructe uscate, lapte vegetal, leguminoase si alte produse naturale pentru a le folosi zi de zi.

Siropuri naturale

In cazul in care te-ai saturat de pastile si vrei sa incerci si remedii naturiste, afla ca trebuie sa ai in casa sirop din muguri de brad. Acesta o sa iti aline durerea in gat si o sa vezi ca in doar cateva zile totul o sa iti treaca. Pe langa acesta, si siropul cu menta si patlagina te va ajuta la sustinerea digestiei si la reglarea tranzitului intestinal. Intra pe site-ul indicat mai sus pentru a gasi mai multe tipuri de siropuri naturale si vezi beneficiile acestora.

Uleiuri din plante

Nu in ultimul rand, uleiurile din plante le vei gasi foarte utile. De exemplu, uleiul de cocos poate fi folosit atat la gatit, cat si ca masca pentru par si fata pentru a inlocui produsele cosmetice clasice. Apoi, uleiul de ricin este cunscut pentru ca impiedica parul sa pice, ajuta la cresterea genelor, previne aparitia vergeturilor si vindeca infectiile pielii.

Asadar, incepe sa folosesti produse bio si naturiste pentru a le descoperi beneficiile. O sa constati ca acestea nu sunt cu mult mai scumpe decat cele pe care le folosesti acum, insa vei avea certitudinea ca te indrepti catre un stil de viata sanatos, non-toxic pentru tine si pentru cei din jurul tau.