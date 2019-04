6 adevaruri despre succes

Exista o serie de mituri care au fost demontate de-a lungul timpului si, cu siguranta, chiar tu ai observat cateva similitudini, dar si discrepante intre oamenii care au si care nu au succes. Daca in copilarie ni se spunea ca trebuie sa facem o facultate pentru a avea succes, viata are o alta parere. E nevoie sa mai mult decat de studiu pentru a avea succes.

Iata cateva adevaruri despre succes.

Refuzi sa renunti? Ai putea avea succes

Sigur, nu e o regula generala, insa, in general, cei care nu renunta au o anumita determinare si sunt obisnuiti sa isi urmareasca obiectivele si sa lupte pentru a le atinge. Prin urmare e de inteles ca o astfel de gandire te poate ajuta. Pana la urma, ai nevoie de perseverenta si rabdare sa reusesti, pentru ca succesul nu apare peste noapte.

Succesul nu se traduce neaparat in bani

Poti sa fii cel mai abil in domeniul tau, insa, daca nu ai cunostinte pe partea de promovare si vanzare, vei avea multe de pierdut. Sigur ca un specialist in domeniul lui va fi recomandat si, prin urmare, va putea avea mai multi clienti. Insa, fara abilitati de negociator, de vanzator si fara un interes real pentru a obtine venituri mai mari, poti ramane un om de succes, dar… sarac. In plus, nu uita ca cei mai multi clienti nu vin doar din recomandari. E o lume mare si recomandarile nu pot ajunge la urechile multora.

Iti place ceea ce faci sau o faci doar pentru bani?

Se spune sa faci ceea ce iti place si nu vei munci nicio zi din viata ta… si nu e o gluma. Facand ceea ce iti place, nu vei simti ca muncesti. E adevarat, insa e mai mult decat atat. Sa faci ceea ce iti place inseamna sa fii dedicat si implicat. Fara acestea e greu sa atingi succesul, ar insemna sa tratezi munca superficial si niciodata superficialitatea nu aduce succesul.

Fii autodidact si experimenteaza

Scoala te poate ajuta sa acumulezi informatii mai ales in domenii precum cel tehnic sau medical. In alte domenii, insa, e nevoie de experienta si invatare continua. Dar informatia cea mai importanta nu vine neaparat din ceea ce ti se spune la scoala, ci din ceea ce inveti din experienta. Scoala nu te scoate antreprenor de succes sau vanzator abil, insa experienta poate face asta.

Esecul nu trebuie sa fie capatul drumului

Cei mai multi antreprenori dau ca exemplu povestilor lor de… esec. Sa esuezi, dar sa mergi mai departe, face parte din viata. Atunci cand vrei sa obtii o reteta noua, insa folosesti un ingredient care nu se potriveste, ce faci? Renunti? Nu vei mai incerca niciodata sa improvizezi sau iti asumi esecul si continui sa testezi si sa inovezi?

Din orice experienta poti desprinde invataminte utile pentru viitorul tau profesional, dar si personal. O simpla analiza a ceea ce a condus la esec te poate ajuta sa faci un plan mai bun, care sa reuseasca.

Ai incredere in tine? Ai sanse sa ai succes

Cei care cred in propriile forte isi bazeaza de multe ori opinia pe experienta. Insa, chiar si fara o baza solida, optimismul iti da mai multa energie si mai mult elan pentru a incerca lucruri noi, pentru a demara proiecte si pentru a le continua. Asa ca iata ca optimismul si o buna imagine de sine te pot ajuta sa ajungi mai aproape de succes.

Sursa: Afaceri si leadership feminin