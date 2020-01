7 inovatii care vor aduce schimbari in medicina in anul 2020

Dispozitive cu ultrasunete de dimensiuni mici de buzunar care costa de 50 de ori mai putin decat aparatele din spitale (si se conecteaza la telefon), realitate virtuala care grabeste vindecarea in reabilitare, informatii artificiale care sunt mai bune decat expertii medicali la detectarea tumorilor pulmonare. Acestea sunt doar cateva dintre inovatiile care transforma acum medicina intr-un ritm remarcabil.

Consumabile medicale livrate de drone

Din martie, UPS a condus un program de studiu numit Flight Forward, folosind livrari autonome de drone de probe medicale critice, inclusiv sange sau tesut intre doua ramuri ale unui spital din Raleigh, N.C., situat la 150 de metri distanta. Un alergator ar putea acoperi distanta aproape la fel de repede ca drona, dar ca un program de proba a conceptului, acesta a reusit, iar in octombrie, FAA a acordat aprobarea companiei sa se extinda in 20 de spitale din SUA in urmatoarele doua. ani. „Ne asteptam ca zborul UPS inainte sa fie intr-o zi o parte foarte semnificativa a companiei noastre”, spune CEO-ul UPS, David Abney, al serviciului, care va furniza probe de urina, sange si tesuturi si elemente esentiale medicale precum medicamente si sange transfuzibil.

Cel mai mare Big Data

Exista 7,5 miliarde de oameni, iar zeci de milioane dintre noi ne urmarim sanatatea cu ajutorul unor purtatoare precum ceasurile inteligente, precum si cu dispozitive mai traditionale, cum ar fi monitoarele de tensiune arteriala. Daca ar exista o modalitate de a cumula toate aceste date de la cateva milioane dintre noi si de a face ca toate sa fie anonime, dar cautabile, cercetatorii medicali ar avea un instrument puternic pentru dezvoltarea medicamentelor, studiile stilului de viata si multe altele.

Firma Big Data, bazata in California, Evidation a dezvoltat doar un astfel de instrument, cu informatii de la 3 milioane de voluntari care furnizeaza trilioane de puncte de date. Parteneri de furnizare cu producatori de medicamente precum Sanofi si Eli Lilly pentru a analiza aceste date; acea munca a dus deja la zeci de studii revizuite de la egal la egal, pe subiecti care variaza de la somn si dieta la tipare cognitive-de sanatate.

O cura de celule stem pentru diabet

Diabetul de tip 1 afecteaza 1,25 milioane de americani, dar cel de tip 2 in special, a atras atentia biologului Harvard Doug Melton: fiica sa Emma si fiul Sam sufera de aceasta boala. Tratamentul poate implica o viata intreaga de alimentatie atenta, injectii de insulina si multiple teste zilnice de glucoza din sange. Melton are o abordare diferita: folosirea celulelor stem pentru a crea celule beta inlocuitoare care produc insulina. El a inceput activitatea in urma cu peste 10 ani, cand cercetarea cu celule stem a ridicat sperante si controverse.

In 2014, el a co-fondat Semma Therapeutics – numele provine de la Sam si Emma – pentru a dezvolta tehnologia, iar in aceasta vara a fost achizitionat de Vertex Pharmaceuticals pentru 950 de milioane de dolari. Compania a creat un dispozitiv mic, implantabil, care detine milioane de celule beta inlocuitoare, permitand glucoza si insulina prin mentinerea celulelor imune.

O abordare a cercetarii in cazul cancerului

Unul dintre perturbatorii originali ai noii economii este abordarea sa in cercetarea medicala. Institutul Parker pentru Imunoterapie Cancer, infiintat de co-fondatorul Napster si fostul presedinte Facebook, Sean Parker, este o retea de institutii de top, inclusiv Memorial Sloan Kettering, Stanford, MD Anderson Cancer Center si multe altele. Scopul sau este sa identifice si sa inlature obstacolele inovarii in cercetarea traditionala.

De exemplu, toate institutele participante au fost de acord sa accepte o decizie de aprobare de catre oricare dintre consiliile lor de revizuire institutionala, care „ne permite sa obtinem studii clinice majore de pe teren in cateva saptamani decat in ​​ani”, spune Parker, si la costuri mai mici.

O banda de mana care poate citi mintea

Un barbat care poarta ceea ce arata ca un ceas de mana negru se uita la un mic dinozaur digital sarind peste obstacolele de pe ecranul computerului. Mainile barbatului sunt nemiscate, dar el controleaza dinozaurul – cu creierul. Dispozitivul de la incheietura mainii este kit-ul CTRL, care detecteaza impulsurile electrice care circula din neuronii motori in josul muschilor bratului si pana la mana aproape imediat ce o persoana se gandeste la o anumita miscare. „Vreau ca masinile sa faca ceea ce ne dorim sa faca si vreau sa nu fim inrobiti de catre masini”, spune Thomas Reardon, CEO si co-fondator al CTRL-Labs, producatorul de dispozitive.

Postura inlantuita si apasarile cheie care au scapat din epoca smartphone-ului reprezinta „un pas inapoi pentru umanitate”, spune Reardon, un neurostiintific care, intr-o viata trecuta, a condus la dezvoltarea Internet Explorer Microsoft. Tehnologia ar putea deschide noi forme de reabilitare si acces pentru pacientii care se recupereaza in urma unui accident vascular cerebral sau a unei amputatii, precum si pentru cei cu boala Parkinson, scleroza multipla si alte afectiuni neurodegenerative.

O ecografie de buzunar

La nivel mondial, exista peste 4 miliarde de persoane care nu au acces la imagini medicale si ar putea beneficia de Butterfly iQ, un dispozitiv cu ultrasunete portabil. Jonathan Rothberg, cercetator in genetica Yale si antreprenor in serie, si-a dat seama cum sa puna tehnologia cu ultrasunete pe un cip, asa ca in loc de o masina de 100.000 de dolari intr-un spital, este un gadget de 2.000 de dolari care se conecteaza la o aplicatie pentru iPhone. A iesit la vanzare anul trecut catre profesionistii din domeniul medical.

Aplicatia Walmart – ingrijirea sanatatii

Ori de cate ori cel mai mare retailer din lume isi urmareste amprenta gigantica pe o noua piata, terenul se agita. In septembrie, Walmart a deschis primul sau centru de sanatate, un centru medical unde clientii pot primi asistenta primara, teste de vedere, examene stomatologice si canale radiculare; lucrari de laborator, radiografii si EKG; consiliere; chiar ore de fitness si dieta. Preturile sunt accesibile fara asigurare, iar potentialul este imens. In orice saptamana data, echivalentul a jumatate din America trece printr-un test Walmart.