8 filme celebre aparute in 2018 si locul unde au fost filmate

Anul 2018 a fost un un grozav pentru aparitia multor filme. Marii regizori ne-au oferit continuari si remake-uri ce au surprins in mod surprinzator asteptarile publicului precum si proiecte extrem de originale care au depasit asteptarile. Acest an a oferit filme de actiune, SF, dar si povesti simple si linistite. Indiferent de locul in care cineva si-a gasit filmele preferate in acest an, un lucru sigur este ca anul 2018 ne-a oferit multe filme despre care sa vorbim.

In 2018 multi regizori au optat pentru a filma in strainatate, mai degraba decat intr-un mare studio din Los Angeles sau intr-o locatie din Statele Unite. Iata cateva exemple:

AQUAMAN, un tip care le vorbeste pestilor – Maroc, Australia si Canada

Avand in vedere filmul si cartile de benzi desenate pe care se bazeaza, filmul a fost o surpriza placuta – din aceasta scriere, mentinand un 7,7 pe IMDB. A fost apreciat pe Rotten Tomatoes, un site in engleza care publica comentarii despre filme. Toate scenele legate de regele marilor au fost filmate in strainatate in Maroc, Australia si Canada.

MISIUNEA IMPOSIBILA: FALLOUT – filmat in toata lumea

Filmul Misiune imposibila: Fallout marcheaza cea de-a sasea entuziasmata intrare in extravaganta actiune. Acest film marcheaza locatii noi din intreaga lume.

Filmarile au inceput in Paris in aprilie 2017. De aici au filmat si in alte locatii precum Marea Britanie, Noua Zeelanda si Norvegia. Pe scurt, Fallout a fost filmat practic peste tot in lume, cu exceptia Statelor Unite.

BLACK PANTHER – Africa, Argentina si Coreea de Sud

Filmul Pantera Neagra a fost conceput pentru a fi un fenomen, nu numai ca un blockbuster major, dar, in mod surprinzator, un puternic concurent al Oscarului. In timp ce filmul Wakanda a fost puternic influentat de cultura Africii, o mare parte din filmul Pantera Neagra a fost filmat in mai multe tari.

READY PLAYER ONE – Anglia

Ready Player One este un film care a fost realizat pentru entuziastii si iubitorii de jocuri. Filmul a fost realizat in intregime in Regatul Unit. Filmarile au avut loc in Birmingham, Anglia, in locuri precum Spaghetti Junction, Citypoint si fostul sediu Sun Microsystems.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN – Croatia

Exact zece ani de cand s-a filmat originalul Mamma Mia! si in 2018 apare un alt film intitulat „Here we go again”. Entuziastii filmelor de muzical de pretutindeni au fost curiosi de acest film pentru a vedea actritele Amanda Seyfried si Meryl Streep care s-au pregatit cu siguranta cu tratamente de infrumusetare inainte de filmari.

In timp ce primul film a fost filmat in Grecia, teritoriul pentru continuare ar fi Croatia pe insula Kalokairi.

A STAR IS BORN – California si Anglia

In acest film este vorba despre un muzician care a luat un tanar starlet sub aripa ca muza lui. Cea mai mare parte a acestui film a fost filmata in California, dar pentru scenele de festival, Cooper a ales sa filmeze in strainatate, mai exact in Anglia.

THE OUTSIDER – Japonia

Un alt film original Netflix este chiar The Outsider. Este vorba despre un detinut care nu este japonez dar se afla in inchisoarea din Osaka. Atat de obsedat de tot ce inseamna cultura japoneza incat incearca sa se strecoare in prestigioasa multime japoneza Yakuza.

Avand in vedere un astfel de complot si un set centrat in jurul Japoniei atat de complicat, este logic ca regizorii sa decida ca filmarile sa aiba loc in Japonia pentru a fi cat mai autentici.

TOMB RAIDER REBOOT – Africa de Sud

Bazat pe popularul joc cu acelasi nume, Lara Croft: Tomb Raider a fost initial adaptat la marele ecran in anul 2001, cu doua filme in care au jucat Angelina Jolie. In acest actrita din rolul principal a fost Alicia Vikander.

Scene variate pentru filmare au avut loc intre Cape Town si Western Cape. In studio au fost filmate scenele suplimentare – Studio Warner Bros., in special – in Leavesden, Hertfordshire, Anglia.