9 joburi pe care barbatii nu le pot face mai bine ca femeile. Tu stiai?

Acum multe decenii femeile erau vazute dfoar ca niste oameni care sunt destul de limintati in ceea ce priveste puterea si energia, asadar si forta in campul muncii. Multe tipuri de joburi care necesitau putere psihica sau inteligenta erau considerata ca erau doar pentru barbati. Dar de cele mai multe ori acestia subestimau femeile si abilitatile lor si au uitat faptul ca si femeile sunt de asemenea binecuvantate cu abilitati pe care barbatii le au mai putin decat ele.

In zilele de astazi femeile au demostrat de atatea ori excelenta in diferite job-uri si activitati si se pricep la fel de bine sau poate chiar mai bine in unele domenii fata de barbati. De aceea iti prezentam 9 job-uri in care se pare ca barbatii nu pot face fata la fel de bine ca si femeile. Tu ce parere ai?

Secretara

Daca barbatii se pricep la reparat masini si la dezmembrari auto, femeile se pricep sa isi faca datoria de secretara intr-o companie, chiar mai bine decat barbatii. Si pana la urma, cati barbati ai vazut pe postul de secretara? Atitudinea unei femei este mereu bine primitoare si poate reprezenta imaginea unei firme, totodata este organizata si discreta. In general sefii prefera femei drept secretare pentru ca sunt mult mai constiincioase, serioase si stiu sa isi ia rolul in serios. Asta le face potrivite pentru o astfel de pozitie.

Receptionera

La fel ca si in cazul secretarei, femeile sunt mult mai bine privite ca fiind pe postul de receptionere. O explicatie ar fi faptul ca femeile sunt mult mai interesante sa faca clientii sa se simta bine fiind o imagine in intampinarea lor. Vocea unei femei care raspunde de la receptie va fi intotdeuna mai dulce decat a unui barbat.

Specialist marketing si reclame

Femeile sunt mai potrivite pentru un astfel de post pentru ca sunt mai sensibile, creative si stiu cum sa ajunga mai repede in gratiile unui client. Cu ajutorul acestor calitati pot sa creeze lucruri interesante si sa aiba mai multe sanse sa vanda. Desigur, in aceasta meserie este importanta si experienta si obiectivele pe care ti le doresti sa le atingi.

Hairstylist de femei

Desi exista foarte multi haistylisti in ziua de azi, femeile se pare ca fac mai multa performanta in ceea ce priveste tunsorile si coafurile femeilor. Acestea au o viziune mai buna asupra fizionomiei unei femei si stiu cum sa ofere un look care sa i se potriveasca.

Insotitor de restaurant sau magazin

De cate ori ai mers la un restaurant si nu te-a intampinat sau insotit o femei? Acestea au o prezenta mult mai atractiva si de aceea sunt prferate pentru a fii insotitoare intr-un local. Pot sa zambeasca, sa vorbeasca frumos si sa fie amabile.

Educatoare sau indrumatoare speciala

Femeile sunt in mod natural protectoare, sensibile, rabdatoare, iubitoare si grijuluii asadar un job de educatoare li se potrivestes cel mai bine. Acestea stiu cum sa lucrze cu copiii mai ales daca sunt mame, pentru ca ai nevoie de multe calitati si experienta pentru a putea lucra cu cei mici. Barbatilor le-ar fi greu sa isi gaseasca un loc in acest domeniu pentru ca nu au destula toleranta si rabdare.

Curatenie la domiciliu

O munca pe care din start o poti considera pentru femei este curatenia si ingrijirea casei. Intr-adevar barbatii nu au atat de multa rabdare si nu se pricep sa faca din curatenie o meserie. Femeile in general sunt perfectioniste atunci cand se gandesc la curatenie si la cum arata o casa.

Asistenta medicala

Femeile sunt potrivie pentru jobul de asistenta medicala si ingrjitoare pentru ca sunt natural receptive si vor sa ajute persoanele din jurul lor. Asta se datoreaza si instinctului de mama care nu se rezuma doar la grija fata de copii ci si la cei din jurul sau. Cati barbati ai vazut asistenti medicali?

Consilier/psiholog

In general poate ai observat ca atuci cand vrei sa apelezi la un psiholog de cele mai multe ori femeile sunt celem ai preferat, in special de catre femei. Aici conteaza si cat de jenate se pot simti femeile sa se destainuie unui barbat psiholog. In general femeile sunt mult mai abile sa empatizeze si sa creeze o legatura intre aceasta si pacientul ei.