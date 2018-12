9 motive sa crezi in Mos Craciun si Mos Nicolae

Mai crezi sau nu in Mos Craciun sau Mos Nicolae? Acel batranel cu barba alba care aduce daruri copiilor mici si celor mari deopotriva in noptile de Mos Nicolae sau de Craciun. Fiecare copil cuminte stie ca Mos Nicolae vine cu daruri calare pe un cal alb, in timp ce Mos Craciun pe o sanie trasa de reni. Mos Craciun lasa cadourile sub bradul de Craciun, iar Mos Nicolae lasa darurile in ghetutele lustruite.

Insa, de cate ori, copil fiind, nu ai auzit afirmatia ca „Mos Craciun nu exista”, din gura altor copii rau intentionati, de pe internet sau colegi de clasa. Daca aceasta informatie provine dintr-o sursa de pe internet, aminteste-ti ca oricine poate acum sa-si dea cu parerea cu privire la acest subiect.

De aceea, daca cei din jurul tau cred sau nu in Mos Craciun ori Mos Nicolae nu ar trebuie sa iti afecteze relatia cu ei, trebuie doar sa le respecti parerea.

Daca tu ai crezut intotdeauna in Mos Craciun si Mos Nicolae ori ideile tale despre existenta acestora s-au schimbat de-a lungul anilor, acest articol este menit sa te ajute sa pastrezi magia crezului in Santa.

Iata 9 motive importante pentru care merita sa crezi in continuare in Mos Craciun si Mos Nicolae:

Provine dintr-o poveste reala. Actualul Mos Craciun este inspirat chiar din legenda Sfantului Nicolae. Stim cu totii legenda celor trei surori, fete ale unui nobil sarac, care, din cauza situatiei financiare dificile nu se puteau marita. In acel moment si-a facut simtita prezenta Nicolae, cel care a lasat familiei fetelor cate un sac de galbeni pentru fiecare. Chiar din acele vremuri s-a instalat si obiceiul de a agata ciorapii la gura sobei, pentru ca Sfantul Nicolae ar fi aruncat fara sa fie vazut ultimul saculet de bani pe horn. De atunci s-a impamantenit ca orice dar neasteptat vine de la Mos Nicolae. Te face sa crezi in miracole la orice varsta. Daca nu ai crede in Mos Craciun, nu ai mai avea parte de miracole. Intamplarile fericite si bunatatea oamenilor nu si-a mai face simtita prezenta in viata ta. Nu trebuie sa-i vezi fizic pe cei doi pentru a crede in magia lor. Faptul ca primesti cadouri, de Craciun si de Sfantul Nicolae, e de ajuns. Frumusetea acestui personaj consta in insasi faptul ca nu se arata, iar in acest fel nu ii putem multumi si intoarce cadoul primit. Nu mai este nevoie si de o reprezentare fizica. Mos Craciun este considerat simbolul generozitatii, al lucrurilor frumoase, care nu necesita niciun fel de recompensa. Odata cu debutul sarbatorilor de iarna, de Mos Nicolae ne amintim sa fim mai buni si mai generosi. Daruim si oferim, fara sa asteptam nimic in schimb. Mos Craciun este doar unul. Acelasi lucru este valabil si cand vorbim despre Mos Nicolae. Mos Craciun sau Mos Nicolae poti fi chiar tu pentru copii nevoiasi, pentru fratiorul mai mic sau pentru copiii tai. Cum ai putea sa nu crezi in existenta lor? Este singurul caruia ii poti cere cadoul dorit si pe care esti sigur ca il vei primi. Nu face abstractie de dorinte si il multumeste pe fiecare cu darul dorit. Mosul este cel care induce copiilor notiunile de „bine” si „rau” si totodata ajuta la dezvoltarea morala a copiilor, usurandu-le munca parintilor lor. In fiecare dintre noi a ramas o parte din copilul care credea candva in Mos Craciun. Nu-i asa ca multe miracole din viata ta, petrecute in preajma sarbatorilor de iarna, le pui pe seama faptului ca batranul cu barba alba exista, si a facut o fapta buna si pentru tine, copilul devenit acum adult? Mos Craciun reprezinta spiritul adevarat al Craciunului. El este bun si generos pentru altii, in fiecare an.

Daca, pana acum Mos Craciun si Mos Nicolae erau cei care aduceau darurile, acum a devenit o moda ca fiecare dintre noi sa ne facem unii altora cadouri in aceste zile de sarbatoare.

Daca tu crezi in continuare in batranul cu barba alba, atunci nu conteaza ce spun altii. Pastreaza realitatea pentru tine, ureaza-le “La multi ani” celor dragi in stilul tau, vizioneaza filme de Craciun, inchide ochii si viseaza la el.