ABC-UL AFACERII TALE – cel mai puternic eveniment de business din Arad

Intrat in meciul jucat marti, 25 octombrie, de Liverpool in optimile de finala ale Cupei Ligii, scor 2-1 in fata lui Tottenham, Danny Ings are mari probleme. Atacantul in varsta de 24 de ani s-a accidentat la genunchiul drept. Clubul de pe Anfield a anuntat ca jucatorul va fi operat la ligamentele incrucisate si va […]