Accident teribil la ieșirea din Arad, soldat cu victime

În această dimineață, în jurul orei 8.30, a avut loc un accident la ieșirea din Arad spre localitatea Șagu, soldat cu victime.

In aceasta dimineata, in jurul orei 8,30, un barbat de 37 de ani din Fantanele, a condus o autoutilitara pe DN 69, in directia Timisoara, iar la km 42+800 a efectuat o manevra de depasire a unui autoturism care se deplasa in acelasi sens de mers, fara a se asigura. A trecut peste axul drumului, pe sensul opus, intrand in coliziune laterala cu un autot., condus de un tanar de 25 de ani, din Baia Mare.

Autoturismul condus de barbatul de 37 de ani a revenit pe banda sa, intrand in coliziune cu autoturismul depasit, proiectandu-l in afara partii carosabile, intr-un sant.

In urma impactului a rezultat decesul conducatorului autoturismului depasit, in varsta de 34 de ani, si a pasagerului din fata, de 31 de ani, amandoi din Simand si ranirea grava a doi barbati, de 44 si 30 de ani, din Chisineu-Cris, respectiv Simand.

La fața locului au sosit și polițiștii, care fac cercetări cu privire la modul în care s-a produs acest accident.