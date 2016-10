Adversarul lui Marius Copil este David Goffin

Garcia va prelua OM Dupa cum anunta RTL, Rudi Garcia (52 ani) va fi noul antrenor a lui OM. El este in plin proces de negociere pentru rezilierea contractului cu AS Roma, club la care a fost demis din functie sezonul trecut, insa fara a i se rezilia contractul, el fiind platit in continuare. El este asteptat vineri la […]

Rose este nevinovat Derrick Rose a fost scos de sub urmarire penala in urma deciziei unui tribunal federal din Los Angeles. Jucatorul lui New York Knicks a fost exonerat de acuzatia de viol adusa de o tanara ca s-ar fi intamplat in 2013. Jucatorul in varsta de 28 de ani a a asigurat ca tanara cu care a […]

Avionul echipei Fenerbahce a fost nevoit să aterizeze forțat Avionul echipei turce Fenerbahce a fost nevoit să aterizeze de urgență după ce a lovit o pasăre. Echipa se află în drum spre Anglia unde joi are un meci în Europa League contra celor de la Manchester United. Avionul privat a fost nevoit să aterizeze la Budapesta iar echipa a așteptat sosirea altei nave de […]

Casele de pariuri care activează la noi din țară nu au de ce să se teamă – românii pariază după ureche! Chiar dacă fenomenul pariurilor este într-o continuă creștere în România, marea majoritate a consumatorilor de jocuri de noroc tratează această activitate ca pe o distracție și nimic mai mult. Cădar Marius, fondatorul comunității pariorilor din România, PariuriX.com, a realizat în prima parte a lunii octombrie un sondaj interesant cu privire la practicile pariorilor autohtoni. Aproape […]

Dallas l-a semnat pe Cousins Dallas Mavericks il are pe Seth (26 ani), fratele mai mic al lui de Stephen Curry, dublu MVP en-titre. Insa din aceasta saptamana il are in componenta si pe Jaleel (23 ani), fratele mai mic unui alt superstar al Marii Ligi, DeMarcus Cousins (Sacramento Kings). Jucatorul de 2,10 metri este la primul contract de profesionist. The […]