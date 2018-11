Afla acum topul hobby-urile preferate de femei in 2018

Reprezentantele sexului frumos au fost mereu pasionate de cultura si de arta, insa printre centrele lor de interes nu a lipsit niciodata curiozitatea fata de inovatiile aparute in orice alt domeniu de activitate. Setea acestora de cunoastere, de experimentare si diversificare a centrelor de interes a condus de-a lungul timpului la dezvoltarea complexa a personalitatii si gandirii doamnelor din intreaga lumea. Odata cu evolutia sociala si schimbarile mentalitatilor, abordarilor si structurilor politice, femeile activeaza in prezent in toate industriile din campul muncii, dar si din sfera conducerii acestora. Desi exista regiuni geografice al caror regim politic face exceptie schimbarilor sociale asociate lor, in majoritatea tarilor si culturilor din intreaga lume, femeia are posibilitatea sa isi aleaga fara nicio constrangere industria in care doreste sa lucreze, putand avea hobby-uri legate de orice domeniu de activitate.

Topul hobby-urilor preferate de femei in 2018

1.Sfera fashion a fost mereu o pasiune a sexului frumos, aceasta fiind o nisa dominanta in societate a artelor vizuale, a frumosului. Hainele, vesmintele, precum poti citi in acest articol, au avut roluri diverse care au depins de contextul istoric si cultural al fiecarei regiuni si natiuni. Ele au reprezentat atat o protectie in fata mediului inconjurator, cat si un statement in fata regimurilor politice, fiind totodata parti importante ale delimitarilor statuturilor sociale si nu numai.

Moda, intreaga industrie a modei este regasita la femeile din intreaga lume, fie ca tinute traditionale, specifice culturii din care fac parte, fie ca alegeri personale, influentate de trend-urile mondiale date de marile case de moda. Pentru descoperirea unui stil vestimentar propriu, este esential sa experimentezi atat cu haine pentru femei, cat si cu accesorii sau articole masculine, construindu-ti seturi de look-uri ce au la baza personalitatea ta. Nu te lasa constransa de nicio bariera, bucura-te de libertatea de alegere, explorand toate posibilitatile care te inconjoara, jucandu-te cu elementele unei industrii pentru a-ti perpetua pasiunea pentru moda prin satisfacerea curiozitatii de noi experiente vizuale, textile, cromatice si stilistice.

Fiind pasionate de frumos, tinzand continuu sa aprofundeze misterele si istoricul operelor de arta, fie moderne si contemporane, fie clasice ori traditionale, femeile aprofundeaza constant evolutia culturilor universale, incercand sa foloseasca experienta istorica a industriei, pentru a crea lucrari inovatoare.

2.Calatoria este unul dintre hobby-urile preferate ale femeilor aventuroase, dornice sa-si testeze limitele si sa descopere frumusetile lumii. Multitudinea culturala care poate fi descoperita si explorata alimenteaza constant setea de cunoastere a reprezentantelor sexului frumos care sunt dispuse sa iasa din zona de confort pentru a afla istoria lumii, chiar din locurile geografice in care s-au intamplat cele mai importante evenimente mondiale. Totodata, peisajele de basm pe care natura le gazduieste in zonele sale salbatice, ascunzatorile pe care flora le-a creat pentru fauna pe care o ocroteste prin orice mijloace.

3.Sportul si mentinerea siluetei sunt activitati care conduc de cele mai multe ori la crearea unui lifestyle sanatos, care pune foarte mult accent pe mentinerea unui fizic si psihic in forma maxima, rezistent la o multitudine de factori negativi.

4.Independenta si dezvoltarea propriei persoane sunt pasiuni des intalnite ale femeilor moderne, in mod special datorita nevoii acestora de libertate fata de o alta persoana sau de un singur loc in care sa isi creeze o zona de confort. Desi nu este un hobby sau o investitie des intalnita, grija de sine este foarte importanta deoarece sta la baza evolutiei individuale si ii este necesara oricarei persoane, fie femeie, fie barbat. In societatea de astazi, ingrijirea sinelui este o activitate pe care din ce in ce mai multe persoane o fac, alegand sa urmeze diverse cursuri pentru a se perfectiona sau descoperi, pentru a experimenta si cunoaste noi medii, noi persoane, punandu-se in situatii care sa le provoace creativitatea si capacitatea de adaptare, de improvizatie.

Sugestii de hobby-uri:

Gradinaritul;

Arta culinara;

Design-ul;

Crearea de continut (scris, materiale grafice, etc.)

Crafting;

Teatrul;

Cinematografia;

Practicarea artelor (sculptura, croitorie, pictura, fotografie, etc.)

Fii tu insati si urmeaza-ti pasiunile! Creaza-ti principii de viata care sa te ghideze catre implinirea propriilor teluri, bazandu-te pe propriile forte si cunostinte, fiind mereu dispusa sa inveti mai mult, sa experimentezi noi activitati, depasindu-ti constant limitele.