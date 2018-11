Afla AICI CUM sa surprinzi placut un iubitor de muzica!

Toata lumea asculta muzica si asteapta cu nerabdare sa vina formatia preferata in orasul natal sau sa piarda ore in sir in intimitatea camerei cu boxele date la maximum. Unii insa sunt pasionati cu adevarat si incearca sa isi realizeze un spatiu cat mai potrivit acestei activitati atat de placute pentru ei. Amenajarea unei camere in acest sens poate parea o chestiune amuzanta, insa este un adevarat cadou, pe care un meloman l-ar primi cu bratele deschise.

O astfel de camera poate fi spatiul tau perfect pentru relaxare, acolo unde sa te simti cel mai bine cu gandurile tale si muzica preferata, in functie de starea sufleteasca. Pentru realizarea acestui spatiu nu ai nevoie de foarte multe lucruri, asa ca fa rost de un casetofon sau un laptop, achizitioneaza o boxa activa, aseaza cateva ghivece de flori si nu uita lumanarile parfumate.

Iata cateva sfaturi interesante pentru a-i aduce zambetul pe buze!

Fiecare are in familie pe cineva pasionat de muzica, acea persoana care pierde ore in sir cu castile pe urechi, care fredoneaza incantata diferite melodii sau care abia asteapta sa se retraga dupa scoala sau serviciu sa asculte formatia preferata. Probabil te-ai intrebat des cum ai putea sa surprinzi placut un astfel de om, ce i-ai putea oferi de ziua lui sau cu orice alta ocazie pentru a-l face sa zambeasca.

Creeaza-i un studio la subsol sau in garaj daca are talent si isi doreste sa compuna chiar el diferite melodii sau doar o camera in care sa asculte ceea ce prefera in materie de muzica. Cumpara diferite echipamente necesare pentru o astfel de incapere, de preferat produse de ultima generatie si nu uita nici de difuzoare pentru frecvente inalte pentru ca ele ii vor oferi un sunet de calitate atunci cand va dori sa isi asculte muzica.

Biletele la concertul formatiei preferate pot fi cea mai interesanta cale pentru a-l face fericit, ca si cand intreaga lume este a lui. Cauta pe internet unde va concerta si fa rezervarea din timp. Probabil va fi impresionat daca va avea locuri aproape de scena pentru a simti cu adevarat ca traieste la intensitate maxima aceasta clipa. Daca nu reusesti sa faci acest lucru posibil, descarca un concert mai vechi si organizeaza in curtea casei tale un cinema de vara. Cheama toti prietenii si creeaza atmosfera de la concert chiar atunci, pe loc.

Cumpara-i viniluri pentru ca stie ce inseamna muzica de calitate si va aprecia gestul tau. Melomanii apreciaza calitatea sunetului, mult mai importanta decat comoditatea sau viteza pe care le pot obtine ascultand muzica pe alt tip de suport. De asemenea, un alt motiv pentru care va aprecia cadoul tau este faptul ca sunt nostalgici si ca simt ascultarea melodiilor ca pe o experienta reala.

Invita-l sa puna muzica la una dintre petrecerile tale pentru ca va fi cel mai bun Dj pe care l-ai putut avea vreodata. In plus, nici macar nu iti va cere vreun ban pentru ca nu-l va interesa acest aspect, el o va face de placere. Va fi multumit ca i-ai dat ocazia sa arate cat de bun este in acest domeniu si cat de bine alege melodiile pentru oaspetii tai.

In concluzie, un iubitor de muzica poate fi surprins cu adevarat daca pui suflet in ceea ce iti propui sa faci si daca nu uiti ca este un tip sensibil, romantic si nostalgic. Chiar daca vei fi tentat sa ii oferi lucruri banale, considerand ca le va aprecia oricum, incearca totusi sa renunti la idei precum boluri de cereale din vinil, ceasuri de perete in forma de CD, bibelouri ce infatiseaza pisici care mixeaza, cravate personalizate cu cheia sol etc.