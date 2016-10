Afla care sunt florile preferate ale locuitorilor din judetul Arad! Un studiu scoate la iveala rezultate surprinzatoare

Romanii iubesc sarbatorile si obisnuiesc sa profite din plin de ocaziile speciale pentru a oferi daruri persoanelor dragi. Si care este cel mai sigur cadou cu care se pot face surprize frumoase? Florile, evident! Floraria online Floria.ro a realizat o cercetare pentru a afla cat de interesati sunt locuitorii din judetul Arad de aceste lucruri, dar si cat de prosper este domeniul pe piata afacerilor la nivel local.

Utilizand volumele de cautari inregistrate in mediul online in ultimele 24 de luni, specialistii Floria.ro au monitorizat interesul locuitorilor din judetul Arad pentru flori. Din studiu reiese faptul ca acestia cauta pe Google cel mai adesea trandafiri, pe urmatoarele pozitii fiind lalele si orhidee. Din acest punct de vedere, Arad se afla pe locul 14 in topul judetelor cu cele mai mari cresteri. Clasamentul complet al florilor preferate de locuitorii din Arad este urmatorul:

Trandafiri Lalele Orhidee Crini Hortensii Crizanteme Bujori Frezii Garoafe Gerbera

In Romania, cererea anuala este de 120 de milioane de fire, dintre acestea doar 47 de milioane fiind produse in tara. Celelalte 73 de milioane sunt importate din tari precum Olanda, Ungaria, Turcia si chiar Thailanda.

Cu ajutorul datelor furnizate de Institutul National de Statistica, reprezentantii Floria au analizat modul in care a evoluat numarul hectarelor cultivate cu flori in judetul Arad. Spre deosebire de anul 2013, cand s-a inregistrat o perioada de varf pentru suprafetele cultivate, in 2015 in Arad au fost plantate flori doar pe 40 de hectare, in scadere cu 36,51%. Astfel, Arad se situeaza pe locul 19 la nivel national din acest punct de vedere.

Un alt element cheie al analizei de piata este si numarul firmelor din Arad care au ca obiect de activitate productia si comercializarea de flori. La sfarsitul anului 2015, in Arad existau 42 de companii, in conditiile in care la nivel national functionau peste 2350 de intreprinderi.

„Florile sunt, de departe, cel mai accesibil tip de cadou. Fie ca e vorba despre un buchet simplu, dar de efect, fie ca ne referim la un aranjament sofisticat si spectaculos, cu siguranta va surprinde placut persoana care il primeste”, a declarat Marina Popescu, Director General Floria.ro.