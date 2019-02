Ai decis sa mergi la sala de fitness dupa mult timp? Iata ce greseli NU trebuie sa faci, astfel incat sa nu iti pui sanatatea in pericol!

Daca relatia ta cu sportul nu a fost niciodata una prea stransa sau cel putin in ultima perioada, insa te-ai decis sa fii in forma pentru sezonul cald, in mod cert, primul pas pe care l-ai facut a fost sa iti faci un abonament la o sala de fitness. Cu toate acestea, trebuie sa stii cateva lucruri inainte de a merge la primul antrenament sau sa iti actualizezi cunostintele legate despre lumea sportului, in cazul in care a trecut destul de mult timp de la ultima sesiune.

Iata ce greseli NU ar trebui sa faci, daca iti doresti sa ai o evolutie benefica si un corp de invidiat, fara a isi pune sanatatea in pericol!

Nu uita sa adaptezi echipamentul sportiv, in functie de natura activitatilor fizice

Imbracamintea de sala sau de orice fel de antrenament/tip de sport este foarte importanta, intrucat aceasta ar trebui aleasa in functie de necesitatile pe care le ai in momentul in care practici un anumit tip de miscare. In special incaltamintea ar trebui aleasa cu foarte mare atentie, pentru ca aceasta trebuie sa ofera suportul si stabilitatea necesara, fiind in acelasi timp destul de flexibila. O pereche de ghete de firma este mai potrivita activitatilor desfasurate in aer liber, in timp ce o pereche de pantofi sport cu o talpa destul de inalta si groasa este ideala pentru exercitiile de interior. Asadar, inainte de a te decide sa mergi la sala sau sa suplinesti activitatea fizica prin practicarea unui sport, nu uita sa beneficiezi de echipamentul necesar, astfel incat sa te asiguri atat de reusita operatiunii, cat si de siguranta corpului tau. Daca nu esti un impatimit al shoppingului, poti cumpara online toate articolele pe care ti le doresti, pentru ca in prezent exista destul de multe magazine care iti pun la dispozitie cele mai calitative articole vestimentare si de incaltaminte de acest fel, precum este si Sport Loft, unul dintre magazinele preferate ale sportivilor.

Nu uita ca orice antrenament ar trebui sa inceapa cu o sesiune dedicata incalzirii ligamentelor si a articulatiilor

Chiar daca esti si un fan dedicat al sportului, chiar daca abia ti-ai facut curajul necesar pentru a incepe acest demers, este important sa nu uiti unul dintre principiile de baza ale fitness-ului, si anume: incalzirea muschilor, a ligamentelor si a articulatiilor. Daca vei incepe direct cu exercitii solicitate, cel mai probabil corpul tau va resimti acest disconfort, iar in timp, pot aparea probleme destul de grave. Cel mai bine este sa acorzi un interval orar de 10-15 minute, timp in care sa iti faci incalzirea. De exemplu, poti merge intr-un ritm mai alert pe banda, sporind gradul de dificultate si inclinatie dupa primele minute. Abia dupa ce acest proces este finalizat, ar trebui sa incepi programul de exercitii propriu-zis, pe care l-ai stabilit.

Incepe circuitul in mod progresiv, crescand pe parcurs gradul de intensitate al exercitiilor

Trebuie sa stii ca, desi ai trecut peste etapa de „incalzire”, exercitiile pe care le alegi in primele sedinte, nu ar trebui sa fie mult prea solicitante, ci, pe masura ce numarul de antrenamente creste, sa maresti si dificultatea acestora. Nu iti suprasolicita corpul mai mult decat este necesar, pentru ca nu vei reusi sa ajungi mai repede la rezultatul dorit, ci vei incetini procesul, intrucat vei avea nevoie de o perioada de timp, pentru a putea fi din nou apt pentru un antrenament fizic.

Nu uita de stretching dupa fiecare antrenament

Asa cum este important procesul de „incalzire” al corpului inainte de efectuarea programului propriu-zis de exercitii, la fel este finalizarea acestuia. Dupa finalizarea circuitului sau circuitelor, ar trebui sa iti relaxezi muschii si ligamentele, cu ajutorul stretchingului. Rezerva cateva minute pentru a face cateva intinderi sau miscari usoare.

Acestea sunt cele mai importante greseli pe care nu ar trebui sa le repeti, atunci cand alegi sa faci loc sportului si miscarii in viata ta. Tu pe care le comiteai pana acum?