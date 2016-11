AJOFM Arad organizează Bursa Locurilor de Muncă

Mijlocasul ofensiv al lui Borussia Dortmund, Marco Reus, ar putea reveni pe teren in meciul cu Bayern Munich (sambata, ora 19:30, etapa a 11-a) dupa ce s-a accidentat la aductori in urma cu sase luni. Reus a revenit la antrenament alaturi de coechipieri aceasta saptamana si este apt pentru cel mai important meci din Bundesliga. […]

Dupa ce a resimtit dureri la un genunchi, Wayne Rooney nu a fost in situatia de a se antrena luni cu selectionata Angliei, astfel ca nu a putut sa evolueze in meciul de marti seara, cu Spania. Capitanul selectionatei Albionului a tinut insa sa dea asigurari ca va fi apt de joc pentru a infrunta […]

Numit selectioner al Norvegiei in 2013, Per-Mathias Hogmo si-a prezentat demisia. In urma faptului ca Norvegia ocupa pen-ultimul loc in grupa C a preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2018, cu doar 3 puncte acumulate dupa patru meciuri, (victorie contra lui San-Marino), Hogmo a decis sa renunte la functia de selectioner. Hogmo a fost criticat vehement si […]

Folosit in cinci meciuri de Premier League de la inceputul acestui sezon, jucatorul lui Hull City, Will Keane, nu va mai juca timp de aproximativ un an! Atacantul de 23 de ani trecut si pe la Manchester United este victima unei rupturi de ligamente incrucisate la genunchi, accidentare survenita in urma meciului cu Southampton.