Alimente care ajuta la combaterea stresului

Atunci cand tensiunea creste progresiv, corpul si creierul au nevoie de carburant, insa nu orice tip de carburant, atentie. Iata care sunt alimentele pe care trebuie sa le privilegiezi pentru a avea grija de sistemul tau nervos.

Pe data de 13 mai, Organizatia Natiunilor Unite ne transmitea o alerta cu privire la impactul pandemiei cu Covid-19 asupra sanatatii mentale a populatiei si invita guvernele sa investeasca in acest domeniu. Aceasta perioada, factor de stres si de incertitudini, ne afecteaza enorm organismul. In practica, obiectivul este acela de a traversa aceasta faza fara prea multe daune colaterale. Inainte de a asculta valurile marii in scoici sau de a apela la alte metode menite sa alunge stresul, sa incepem cu baza : continutul farfuriei.

Povestea este una simpla. Trebuie sa fim constienti de faptul ca echilibrul nostru emotional este garantat de o savanta chimie. Un joc de hormoni si de neuromeditatori care sunt dati peste cap si dezechilibrati de un stres sustinut. Pentru a remedia aceasta problema, corpul va apela la aceste resurse, la ceea ce ii ramane. Pentru a evita epuizarea stocurilor trebuie sa apelam la o alimentatie echilibrata si sanatoasa.

Pentru asta, vitaminele din grupa B sunt indispensabile. Acestea participa la sinteza neuromeditatorilor, ajuta la productia de dopamina si de taurina, un acid aminat care permite integrarea de magneziu in celule. Pentru un plin de vitamina B6, trebuie sa facem apel la graul integral, la fistic sau la ton (ales cu cea mai mare grija si consumat maxim o data pe saptamana), usturoi crud sau semninte de floarea-soarelui.

Doi alti neuromediatori sunt de stimulat : gaba, care favorizeaza calmul si serotonina, cunoscuta in egala masura sub numele de hormonul fericirii care joaca un rol esential in ceea ce priveste calitatea somnului. Glutamina este un precursor al gaba, se regaseste in migdale, grau integral, nuci, linte si ovaz. Cat despre triptofan, precursorul serotoninei, se regaseste in fulgii de ovaz, proteinele de avocado sau branza.

Alimentele cu indice glicemic scazut. Obiectiul este in egala masura acela de a evita carenta de magneziu, un mineral esential corpului si pe care acesta nu este capabil sa le fabrice de unul singur. Este un veritabil cerc vicios, cu cat ne stresam mai mult, cu atat organismul consuma si mai mult magneziu. Pentru a face plinul de magneziu trebuie sa optam pentru apa bogata in minerale si ciocolata neagra. Pe langa ca sunt o sursa excelenta de iod, fructele de mare au un continut bogat de magneziu. Drept urmare, in peroade de stres, trebuie sa favorizam alimentele cu un indice glicemic scazut precum ceralele integrale si leguminoasele.