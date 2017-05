Ambasadorul Belarusiei în vizită la CJA

Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, a primit astăzi vizita oficială a Excelenţei Sale Andrei M. Grinkevich, ambasadorul Republicii Belarus în România.

Preşedintele Consiliului Judeţean a prezentat oficialului din Belarus punctele forte ale judeţului şi proiectele Aradului pentru atragerea de fonduri europene. Discuţiile s-au axat pe domenii precum agricultură, economie, infrastructură, sănătate şi educaţie.

„Aradul este un judeţ dinamic, care oferă multiple oportunităţi de investiţie atractive pentru investitorii străini. Încurajăm astfel de legături, care se pot materializa într-un avantaj reciproc în mai multe domenii: economic, cultural, turistic”, a afirmat Iustin Cionca.

Ambasadorul Republicii Belarus în România a subliniat potenţialul pe care îl are judeţul nostru. „Aradul este un judeţ foarte frumos. Am venit cu mare plăcere aici şi mă bucur că am găsit puncte comune interesante. Sunt convins că vom putea găsi direcţii de colaborare. S-au conturat deja câteva posibilităţi de cooperare concrete”, a afirmat Excelenţa Sa Andrei M. Grinkevich.