Analiza TUI TravelCenter: Care sunt destinatiile preferate ale locuitorilor din judetul Arad pentru vacanta de Revelion

Revelionul reprezinta unul dintre cele mai importante evenimente din cadrul sarbatorilor de iarna, asa ca romanii se pregatesc serios pentru marea petrecere organizata in noaptea dintre ani. Agentia de turism TUI TravelCenter a realizat un studiu de piata cu privire la interesul locuitorilor din judetul Arad pentru ofertele de vacanta pentru Revelion 2016-2017.

Pe baza informatiile oferite de Institutul National de Statistica si a volumelor de cautari inregistrate de Google in ultimele 24 de luni, TUI TravelCenter a intocmit un raport general pentru judetul Arad. In cadrul acestuia s-au urmarit elemente precum salariul mediu brut sau tendinta oamenilor din Arad de a cauta si cumpara vacanta de Revelion in regim Early Booking sau Last Minute.

Potrivit statisticilor, bugetul mediu al unui roman pentru concediul de Revelion este de circa 1335 lei. Avand in vedere ca salariul mediu brut in judetul Arad este de aproximativ 2,052 lei, reiese faptul ca un locuitor din Arad trebuie sa munceasca in jur de 11 zile pe an pentru a se putea bucura de o vacanta de Revelion. Astfel, Arad se situeaza pe locul 15 la nivel national.

Un alt punct cheie al analizei efectuate de TUI TravelCenter face referire la modul in care oamenii obisnuiesc sa cumpere sejururile pentru Revelion. La nivel general, tendinta de crestere a pachetelor tip Early Booking se manifesta de 4-5 ani in Romania, dar in ultimul an aceasta a fost cea mai mare in termeni procentuali. Majorarea se datoreaza unor reduceri substantiale (de aproximativ 30-40%) fata de pretul standard, dar si posibilitatii de a alege cele mai bune destinatii de vacanta. La nivel judetean, conform volumelor de cautari acumulate de Google, locuitorii din Arad sunt mai interesati de pachetele Early Booking decat de cele de tip Last Minute, fiind vizibila o crestere de 1008,7% din acest punct de vedere in ultimele 12 luni.

In ceea ce priveste destinatiile preferate ale locuitorilor din judetul Arad pentru vacanta de Revelion, in ultimele 12 luni s-a inregistrat o crestere de 18,79% a interesului pentru concediile organizate in strainatate. Pe primele locuri se afla destinatiile Dubai, Mauritius, Maldive, Mexic, Cancun si Republica Dominicana

„Per ansamblu, compania noastra a reusit sa creasca vanzarile pentru vacantele de Revelion cu 23% fata de anul trecut”, a declarat Cosmin Marinof, Sales Manager al agentiei de turism TUI TravelCenter.