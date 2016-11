ANL a recepţionat 49 de locuinţe sociale pentru comunitățile de romi în Pecica

Primele trei turnee WTA ale anului 2017 și-au desemnat favoritele. Serena Williams merge la Auckland Anul 2017 debutează cu trei turnee WTA care vor avea loc în primele zile ale anului. Cele mai bune jucătoare ale lumii și-au ales obțiunile pentru prima săptămână. Turneul WTA Brisbane International este de tipul Premier și are premii în valoare de 885,500 de dolari. Meciurile încep din ziua de 1 ianuarie iar tabloul principal […]

Sezon incheiat pentru McNair Sosit de la Manchester United in aceasta vara, Paddy McNair nu va mai putea juca acest sezon pentru Sunderland. Accidentat sambata in meciul castigat cu scorul de 3-0 in fata lui Hull City, fundasul nord-irlandez in varsta de 21 de ani a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate anterioare ale genunchiului. El a jucat in […]

Didier Drogba va pleca de la Montreal la finalul sezonului Fostul international ivorian, Didier Drogba, a confirmat marti ca va parasi Montréal, echipa la care joaca din iulie 2015, la finalul acestui sezon, cand ii expira contractul. «Este ultimul mei meci aici», a declarat Drogba ain fata jurnalistilor la finalul meciului tur din semifinala campionatului nord-american (MLS), castigata cu scorul de 3-2 in fata lui […]

Jürgen Klinsmann a fost demis Jürgen Klinsmann a fost demis din postul de selectioner al Statelor Unite.. «A trebuit sa luam o decizie foarte grea, dar suntem nevoiti sa ne despartim de Jürgen Klinsmann, selectionerul nostru», a anuntat US Soccer intr-un comunicat. Amtrenorul german in varsta de 52 ani a fost demis in urma startului ratat in preliminariile Mondialului din […]

Marcus Ericsson ramane la Sauber si in 2017 Sauber a anuntat luni numele unuia dintre cei doi piloti cu care va ataca sezonul viitor de Formula 1: Marcus Ericsson. Suedezul a pilotat monoposturile echipei elvetiene in ultimele trei sezoane, reusind sa adune in cei trei ani de curse noua puncte, toate in sezonul 2015. The post Marcus Ericsson ramane la Sauber si in […]