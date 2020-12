Please follow and like us:

Preşedinta Federaţiei Române de Tir Sportiv, arădeanca Lucia Mihalache, a declarat, pentru AGERPRES, că până în luna martie 2020 a fost „un an splendid” pentru tirul românesc, având în vedere medalia de aur a Laurei Ilie la Campionatele Europene, dar apoi s-a întrerupt totul din cauza pandemiei de coronavirus. Dar chiar şi aşa, Lucia Mihalache susţine că tirul este privilegiat, pentru că e un sport individual şi condiţiile impuse de autorităţi au putut fi îndeplinite mai uşor. „Până la jumătatea lunii martie a fost un an splendid, cu medalia de aur a Laurei Ilie la Campionatele Europene. E printre puţinele sportive care şi-au apărat titlul. Noi mai avem două locuri la aer comprimat, unde îi avem pe Alin Moldoveanu şi Roxana Sidi, mai avem două locuri la pistol aer comprimat, mai avem trei locuri la talere, deci ar mai fi locuri cotă de luat. Şi porniserăm anul cu un elan, dar s-a întrerupt totul … asta este, am adunat rândurile şi ne-am conformat situaţiei. Nu aveam ce să facem, dacă te consumi şi te agiţi este şi mai rău. Aşa că ne-am supus ordinelor ministrului şi asta este. Noi am fost cât de cât privilegiaţi, pentru că tirul este un sport individual, la talere se desfăşoară afară … dar şi sportivii de la aer comprimat s-au putut pregăti individual„, a spus ea. „Impactul pandemiei a fost ca în orice domeniu, nu numai sportiv, ci şi social. Cum sunt profesionişti în sport, sunt şi în cultură, şi în zona economică … deci pe toţi ne-a afectat. Dar ideea noastră a fost să nu ne panicăm, să luăm lucrurile aşa cum sunt. Fiind un sport individual nu sunt aşa mari prietenii, să nu rezişti că nu te vezi… deci ne-am descurcat. Chiar dacă suntem la tir, şi noi facem pregătire fizică. Iar sportivii s-au pregătit acasă în perioada stării de urgenţă după un program stabilit de antrenori. Şi s-au descurcat şi cu antrenamentul tehnic„, a adăugat preşedinta.

Laura Ilie, performera anului: dinamovista e campioană europeană şi calificată la Tokyo

Ea a menţionat că sportivii pot recupera perioada fără concursuri din acest an. „Normal că absenţa unei pregătiri continue şi a competiţiilor se va resimţi. Şi dacă stai o săptămână în casă că eşti bolnav, când ieşi afară parcă ameţeşti şi nu te simţi aşa confortabil. Dar în câteva zile, câteva săptămâni îţi revii. Deci totul se poate recupera. La tir te recuperezi mult mai uşor şi mai repede decât o face un gimnast sau înotător. Pentru că la noi e mai mult muncă psihică. Ce să mai spunem de cei de la sporturile de contact… una e să te lupţi cu un manechin câteva luni şi alta să te lupţi cu un alt sportiv. Fiecare sport are specificul lui„, a precizat oficialul FRTS. „Calendarul intern l-am realizat 90%… ceea ce e bine. Noi, când am fost lăsaţi să intrăm în săli, am avut loc pentru distanţarea socială. Nu e sport de contact, aşa că ca fost simplu. Eu spun că la tir sportiv nu am suferit aşa de mult faţă de alte discipline. În schimb la extern, competiţiile s-au oprit şi nu au mai fost reluate. Iniţial au fost doar amânate, dar apoi reprogramate pentru 2021. Practic, 2021 va fi un an aproximativ în oglindă cu 2020 din punct de vedere al calendarului internaţional”, a explicat Lucia Mihalache. Laura Ilie este sportiva numărul unu a tirului românesc în 2020. „Laura Ilie este performera anului, fără discuţie. Noi încă nu am făcut anunţul privind sportivul anului 2020, dar nu putem să nu o amintim pe Laura, care e numărul unu şi anul acesta„, a precizat preşedinta.

Încă trei sportivi, cu şanse pentru Jocurile Olimpice

Obiectivul principal al Federaţiei Române de Tir Sportiv la Jocurile Olimpice este o medalie şi două calificări în finale. „Anul următor o să începem cu chef de tras, e pofta aia de competiţii internaţionale pe care o simţim toţi. Sunt două Cupe Mondiale şi Campionatele Europene în martie-aprilie. Ilie Laura e deja calificată (la JO de la Tokyo, n. red.). Apoi cele mai mari şanse de calificare le au Alin Moldoveanu la puşcă aer comprimat, Roxana Sidi la puşcă aer comprimat, dar şi la glonţ 3×40, şi Roxana Miklos la talere. Deci mai sunt trei sportivi cu şanse mari. Pe lângă ei, aşa cum am spus şi în şedinţa federaţiilor cu conducerea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, noi vrem să aruncăm în luptă trei sportivi din lotul olimpic de tineret care sunt foarte bine clasaţi, în special în proba de talere, prin Vlad Gheţu. Este primul lui an de seniorat, dar ca şi cifre este de valoarea seniorilor pe plan internaţional. Şi cu puţin noroc, ca şi în viaţă, poate ajunge şi el. Obiectivul real la Jocurile Olimpice este o medalie, prin Laura Ilie, şi două calificări în finale. Laura este la nivel foarte înalt, se poate bate pentru prima treaptă, bineînţeles. Asta spun cifrele ei, pentru că a câştigat finală de Cupă Mondială. Deci este acolo sus„, a spus oficialul FRTS.

În ceea ce priveşte participarea Laurei Ilie împreună cu Alin Moldoveanu în proba de dublu mixt de la Tokyo, Lucia Mihalache a afirmat: „Calificările pentru mixt s-au terminat, dar se desfăşoară pentru prima dată şi a fost puţin ciudat. Acum depinde de organizatori, să vedem dacă Alin Moldoveanu, calificându-se în proba de 10 m, ar avea loc să participe cu Laura. Pentru că nici organizatorii nu ştiu în momentul de faţă, dacă să facă proba direct finală sau să o facă tip competiţie. Aşa că aşteptăm să vedem ce ne spune Comitetul Internaţional Olimpic. După ce vor face şedinţele la acel nivel vom şti mai multe”. Sportiva Laura Ilie Coman a cucerit în luna martie, medalia de aur în proba puşcă aer comprimat 10 metri la Campionatele Europene de tir sportiv desfăşurate la Wroclaw (Polonia). Pentru sportiva legitimată la CS Dinamo, calificată deja la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor, a fost a doua medalie de aur consecutivă la Campionatele Europene. (agerpres)