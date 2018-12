Au reînceput întâlnirile la cafea, prin zona Prefecturii!

Amanata din cauza incidentelor violente de sambata, de la Buenos Aires, partida retur a finalei Copa Libertadores a fost programata pentru data de 9 decembrie la… Madrid, pe stadionul Santiago Bernabeu. Cum Real joaca in deplasare duminica, 9 decembrie, la Huesca (nord-estul Spaniei), stadionul este disponibil. CONMEBOL (confederatia sud-americana de fotbal) a oficializat decizia joi seara.

Dupa ce nu a jucat in meciul pierdut de Burnley pe propriul teren in fata lui Newcastle saptamana trecuta (1-2), Johann Berg Gudmundsson isi va face revenirea pe teren sambata, pentru meciul de pe terenul lui Crystal Palace. Atacantul islandez a trecut peste starea proasta provocata de un virus. Ben Gibson si James Tarkowski sunt

Pau Gasol, pivotul lui San Antonio Spurs, a suferit o fractura de stress la piciorul stang si va fi indisponibil pana la noi ordine. In varsta de 38 de ani, el nu a jucat in ultimele 12 meciuri ale echipei sale. acest sezon, Gasol a reusit o medie de 6,8 puncte, 6,1 recuperari si 3,3

Steve Kerr, antrenorul lui Golden State Warriors, a anuntat ca Stephen Curry va reveni pe parchet impotriva lui Detroit Pistons, meci programat sambata noaptea. «El vrea sa joace, este pregatit sa joace, a declarat Kerr. Insa ne vom lua toate precautiile necesare.» Curry s-a accidentat la coapsa pe 8 noiembrie, in meciul pierdut acasa in

Comisia de disciplina a Ligii franceze l-a suspendat 3 meciuri pe Rafael dupa cartonasul rosu incasat in urma intrarii asupra lui Yann M’vila in meciul Lyon – Saint-Etienne, de vineri (scor 1-0), Jucatorul brazilian a fost eliminat in minutul 70.