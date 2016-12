Back in business! Falcă și-a revenit din convalescență și se duce la taifas cu Klaus Johannis!

Succesorul lui Leonid Sloutki, care a demisionat saptamana trecuta dupa sapte ani petrecuti pe banca lui TSKA Moscova, este acum cunoscut. Bielorusul Viktor Goncearenko (39 ani) a semnat un contract valabil pe doua sezoane. El a facut parte din staff-ul clubului moscovit sezonul trecut, dupa ce a antrenat in trecut BATE Borisov si Kouban Krasnodar. […]

Selectionerul Finlandei, Hans Backe, incapabil sa obtine macar o victorie de la instalarea lui, in urma cu aproximativ un an, a fost demis din functie luni. Stilul lui de joc, bazat pe o aparare excesiva a atras numeroase critici, iar selectionata Finlandei ocupa doar locul 5 in grupa din preliminariile Campionatului Mondial 2018 (un punct […]