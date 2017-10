Banca Feroviară Arad este scoasă la vânzare

Meciul dintre Amiens si Lille a fost intrerupt definitiv dupa ce gardul tribunei in care se aflau suporterii oaspetilor s-a rupt provocand caderea a zeci de spectatori unii peste altii. Au fost cateva momente de confuzie, apoi personalul medical si pompierii acordand primul ajutor pe gazon. Suporterii au fost evacuati, unii fiind afectati la gat, piept […]

Sezonul este incheiat pentru Andre Villas-Boas. Cand mai sunt doar patru etape de jucat in SuperLiga chineza, antrenorul lui Shanghai SIPG (locul 2) a fost suspendat opt meciuri pentru ca a «insultat» si a facut «gesturi insultatoare» spre arbitrul castigat (scor 1-0) de echipa sa in fata lui Beijing Guoan pe 22 septembrie, la Beijing. […]

SV Oberwürzbach (Liga a 6-a) are imprimat pe tricouri un sponsor neconventional. «Noi am vrut sa facem ceva un pic mai nebunesc acest sezon», a explicat pentru Bild, Torsten Nelz, directorul sportiv al SV Oberwürzbach, un club amator german care joaca in liga a sasea, situat aproape de frontiera cu Franta. «Am vrut sa gasim un sponsor adevarat», a […]