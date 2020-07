Beyoncé, in centrul unei teorii conspirationiste

Please follow and like us:

Daca este sa dam crezare aceste teorii conspirationiste, aparute recent in presa si in mediul online, Beyoncé ar fi mintit pe toata lumea cu privire la adevarata sa identitate.

O informatie halucinanta si neasteptata totodata. Chiar daca Beyoncé este de obicei extrem de discreta, nu ii place sa vorbeasca despre viata ei personala, o teorie conspirationista si-a facut aparitia recent in mediul online. Aceasta teorie dubioasa este prezentata de catre KW Miller, un candidat pentru a reprezenta districtul Florida in noiembrie si sustine ca artista nu este de fapt afro-americana ci italianca. In plus, numele real al lui Beyoncé ar fi de fapt Ann Marie Lastrassi.

KW Miller a facut publica aceasta teorie pe contul sau de Twitter, denuntant multiplele « minciuni » ale sotiei lui Jay-Z. KW Miller a afirmat pana si faptul ca face parte din genda statului paralel a lui Soros. Ba mai mult, acesta sustine ca, prin intermediul unei melodii, mai exact Formation, artista ar fi transmis un mesaj secret globalistilor si ar fi aratat ca este de-a dreptul demonica si ca bisericile sataniste din Louisiana si Alabama se inchina la ea. KW Miller merge si mai departe sustinand ca artista isi tine simbolurile satanice in geanta.

Interesant este faptul ca aceasta teorie pe care Miller o sustine in totalitate nu este deloc una intamplatoare. In fiecare tweet care o vizeaza pe Beyoncé, politicianul a adaugat de fiecare data un hashtag, QAnon, care este o teorie conspirationista de extrema dreapta, o teorie care detaliaza un presupus complot impotriva presedintelui Donald Trump pus la cale de statul paralel.

QAnon a aparut in 2017, la scurt timp de la ocuparea fotoliului de presedinte de Donald Trump. Numerosi sunt cei care sustin ca vedetele americane si democratii americani se afla intr-un grup secret al carui principal scop este acela de a prelua controlul asupra lumii. Beyoncé si sotul sau s-au mai aflat in mijlocul unei conspiratii, s-a speculat in trecut ca ar face parte din Illuminati. Conspirationistii au venit cu principalul argument cum ca Jay-Z si sotia sa faceau, in timpul fiecarui concert in parte, un semn cu mana, in forma unui triunghi. Acest semn este considerat drept distinctiv pentru labelul creat de Jay-Z insa nu putini sunt cei care considera ca este vorba de fapt despre Ochiul Providentei, asociat cu Illuminati. Pentru moment, Beyoncé nu a reactionat cu privire la aceasta teorie conform careia este italianca si ca si-a ascuns adevarata identitate.