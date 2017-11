Blocarea pistelor de biciclete, sancţionată de Poliția Locală Arad

Jürgen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, nu a putut sa conduca antrenamentul echipei miercuri. potrivit unui comunicat al clubului, el a «mers la spital ca masura de precautie, dupa ce s-a simtit rau.» Liverpool a precizat ca antrenorul german nu va sta prea mult in spital. «El se va intoarce acasa in aceasta seara», dar «s-ar outea sa fie nevoie ca […]

Mijlocasul lui FC FC Barcelona, Javier Mascherano, s-a accidentat la nationala Argentinei in meciul pierdut in fata Nigeriei (2-4), de marti seara. El a efectuat teste medicale la club, teste care au stabilit gravitatea accidentarii. Potrivit Mundo Deportivo, el a suferit o leziune musculara la bicepsul femural al piciorului drept. «Mascherano va absenta de pe teren aproximativ patru […]

Aritz Aduriz, golgeterul veteran al lui Athletic Bilbao (4 goluri in 11 meciuri acest sezon), si-a prelungit contractul pana in 30 iunie 2019. Clubul basc a anuntat semnarea noului contract, jucatorul in varsta de 36 de ani avand fixata o clauza de reziliere de 40 de milioane de euro. The post Aduriz a prelungit pana […]