Bonus exclusiv cu rotiri gratuite la Fortuna Casino

Dacă ar fi să alegi între un bonus cu bani și un bonus cu rotiri gratuite la casino online, ce ai alege? Din fericire, poți primi de la un casino online rotiri gratuite, dar și bani bonus, așa că vei putea beneficia de ambele, înregistrându-te la un singur casino. Descoperă în continuare în ce constă pachetul de bun venit de la Fortuna Casino și cum îl poți revendica!

2.000 RON Bonus + 100 Rotiri gratuite la Fortuna Casino

Pachetul de bun venit de la Fortuna online constă într-un bonus total de 2.000 RON pentru primele 3 depuneri și 100 Rotiri Gratuite, dar trebuie să știi că acesta este un bonus exclusiv valabil doar dacă te înregistrezi prin intermediul SuperCazino. Această platformă de gambling online reunește cazinouri licențiate și populare din România și aduce bonusuri mult mai mari decât cele întâlnite direct la casino. Spre exemplu, poți primi de la casino online rotiri gratuite și bani bonus, așa cum se întâmplă în cazul Fortuna Casino. Bonusul obișnuit disponibil pe site-ul cazinoului este de 2.000 RON, dar dacă te înregistrezi prin SuperCazino primești alături de bonusul în bani 100 Rotiri Gratuite.

Dacă am stabilit deja că bonusul cu bani și rotiri gratuite este disponibil doar pe supercazino.ro, să trecem la pasul următor – cum revendici bonusul exclusiv. Pentru a revendica un Fortuna bonus trebuie bineînțeles să completezi formularul de înregistrare care constă în introducerea unor date personale și care nu durează mai mult de 5 minute. Asigură-te că datele furnizate sunt corecte și finalizează înscrierea!

Îți amintești că am spus la începutul articolului că bonusul de 2.000 RON este acordat pentru primele 3 depuneri? Într-adevăr, ai parte de 3 bonusuri de bun venit a căror valoare totală este de 2.000 RON, iar bonusurile sunt următoarele:

Bonus de 100% până la 800 RON pentru prima depunere: suma depusă se dublează (pentru acordarea bonusului de bun venit trebuie să introduci codul promoțional FORTUNA1 când efectuezi prima depunere) Bonus de 150% până la 600 RON pentru a doua depunere: suma depusă se mărește de 1.5 ori Bonus de 200% până la 600 RON pentru a treia depunere: suma depusă se triplează

Să presupunem că vrei să depui 50 RON (suma minimă pentru depuneri în vederea acordării bonusului exclusiv). Iată cum se va mări suma depusă la fiecare depunere:

La prima depunere, cei 50 RON se vor transforma în 100 RON

La a doua depunere, cei 50 RON vor deveni 125 RON

La a treia depunere, cei 50 RON se vor transforma în 200 RON

Acum înțelegi cum funcționează bonusurile de bun venit cu depunere la casino online?

Am meționat deja că Fortuna este un casino online cu rotiri gratuite, iar acestea sunt acordate la efectuarea primei depuneri și la verificarea contului. Mai exact, vei primi 50 Rotiri Gratuite după ce ai efectuat prima depunere, condiția fiind să introduci codul promoțional FORTUNA1 atunci când efectuezi depunerea și alte 50 Rotiri Gratuite când îți verifici identitatea. Rotirile gratuite sunt valabile la 6 sloturi populare de la Fortuna Casino: Pharaoh’s Treasure Deluxe, Jackpot Bells, Gladiator – Rode to Rome, Age of The Gods – God of Storms, Batman Begins și Da Vinci’s Vault. Toate sloturile la care poți juca cu 100 Rotiri Gratuite sunt furnizate de un producător renumit din industrie, și anume Playtech. Înregistrează-te și câștigă de la acest casino online rotiri gratuite!

Verificarea identității este un proces necesar valabil pentru toate cazinourile online. Chiar dacă nu toate cazinourile condiționează verificarea contului pentru acordarea bonusului de bun venit, verificarea identității este un proces de securitate impus de toate cazinourile online. Fără parcurgerea acestui pas nu vei putea solicita o retragere. Concluzia este că la un moment dat tot va trebui să trimiți documentele necesare pentru a-ți verifica contul. Documentele necesare sunt copie după un act de identitate, copie după o factură de utilități din ultimele 3 luni și o copie a metodei prin care ai efectuat depunerea. Este suficient să încarci o poză clară cu fiecare document, iar verificarea va fi aprobată. De asemenea, dacă utilizezi un card de credit la depunere, în poza trimisă trebuie să se vadă doar ultimele 4 cifre de pe fața cardului, iar celelalte trebuie să fie acoperite. Prin urmare, procesul de verificare a identității este sigur și nu presupune niciun risc.

Viziează SuperCazino, înregistrează-te la Fortuna Casino și revendică-ți 2.000 RON Bonus + 100 Rotiri Gratuite!