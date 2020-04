Bruce Willis si Demi Moore – care este adevaratul motiv al despartirii?

Please follow and like us:

Izolati impreuna, Demi Moore si Bruce Willis raman uniti in ciuda faptului ca sunt desparititi oficial de ceva vreme. Din anul 1990 mai exact, o despartire care a socat un numar mare de fani.

Daca izolarea ii obliga pe unii sa stea departe de apropiati, aceasta a permis actorilor Demi Moore si Bruce Willis sa petreaca momente frumoase impreuna. De cateva zile, actorii sunt izolati impreuna, daca este sa ne luam dupa numeroasele poze publicate pe Instagram in ultima perioada. O dovada a faptului ca, iubirea nebuna care ii unea, a cedat locul unei prietenii frumoase, la 22 de ani de la o despartire dificila. Numerosi sunt cei care isi amintesc ca in iunie 1998, lumea intreaga afla ca cei doi porumbei, casatoriti din 1987, urmeaza sa se desparta. Doi ani mai tarziu, parintii lui Rumer, Scout si Tallulah divortau oficial.

Un adevarat soc pentru un numar mare de fani deoarece, de-a lungul relatiei lor, Demi Moore si Bruce Willis pareau nedespartiti. Din nefericire, nu au reusit sa scape de « blestemul » cuplurilor hollywoodiene. Cu doi ani inainte de despartire, conform informatiilor dezvaluite de Paris Match, Demi Moore l-ar fi vizitat pe starul din Pulp Fiction aflat in plina perioada de filmari. Si, l-ar fi surprins in rulota sa in compania unei femei care il saruta cu pasiune… chiar daca vedeta din Ghost parea ca l-a iertat initial, Bruce Willis nu a reusit sa recapete increderea actritei, nu a facut decat sa alimenteze gelozia devenita maladiva a fostei sale sotii. Dupa o infidelitate cu o asistenta pe numele sau Michelle Hoyt, actrita a simtit ca i se umple paharul si a decis sa puna punct relatiei definitiv. Inselata si cu inima ranita, Demi Moore ia decizia de a divorta, asteptand ca cei trei copii sa ia vacanta pentru a evita ca acestia sa fie tinta batjocurii colegilor de clasa.

Demi Moore a avut doar ghinion in relatii. De la separarea de Bruce Willis, Demi Moore a avut relatii insa extrem de nereusite. In 2003, actrita in varsta de 57 de ani a fost vazuta la bratul lui Ashton Kutcher, cu 15 ani mai tanar decat ea. Casatoriti din 24 septembrie 2005, cei doi sperau sa isi intemeieze o familie atunci cand Demi dezvaluia ca este insarcinata dupa doi ani de la casatorie. Un vis zdrobit de pierderea sarcinii la scurt timp. Ashton a cerut dovortul in 2012 inainte de a se lasa cucerit de Mila Kunis. Bruce Willis este casatorit din 2009 cu manechinul Emma Heming cu care are doua fetite. O familie pe care a lasat-o in urma, izolarea prinzandu-l in casa lui Demi Moore…