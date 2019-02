BUSINESS ZONE – Stii ce aspecte sa nu neglijezi niciodata? Sfaturi pentru freelancerii la inceput de cariera

Doresti sa faci o schimbare in viata ta profesionala, concentrandu-te mai mult pe construirea unei cariere? Ai vrea ca investitiile pe care le faci sa fie orientate catre dezvoltarea ta, insa nu stii de unde si cu ce sa incepi? Ca freelancer este foarte important sa te concentrezi pe evolutia capacitatilor tale. Pentru a putea face trecerea de la „angajat” la „liber profesionist” trebuie sa fii foarte sigur de aptitudinile si cunostintele pe care le ai, avand curajul de a iesi din zona de confort pe care rutina la un loc de munca ti-o creeaza de-a lungul timpului. Nu ezita sa intrebi ceea ce nu stii, fiind mereu informat, din cat mai multe surse, pentru a putea stabili singur care dintre acestea sunt adevarate, care iti sunt de folos.

Succesul profesional se obtine in timp si este foarte greu de mentinut. Cu toate acestea, dupa un anumit nivel, desi responsabilitatile sunt mai multe, vei resimti din diverse puncte de vedere, beneficiile pe care munca depusa in ani de zile ti le ofera ca rasplata pentru curajul, seriozitatea, vointa si creativitatea investita.

Aspectul exterior

Atunci cand esti liber profesionist, fiecare detaliu conteaza atat pentru clientii deja existenti, cat si pentru cei care vor urma sa colaboreze cu tine. O tinuta business si un stil vestimentar personalizat iti vor creste exponential sansele de a semna un contract, de a face o noua colaborare.

In mod special pentru primele intalniri pe care le ai cu posibilii viitori clienti, este indicat sa alegi o camasa alba, alaturi de unul dintre modelele elegante de pantaloni, optand pentru nuante inchise precum negru sau bleumarin. Totodata, optand pentru o tinuta vestimentara smart-casual, poti combina chiar si o pereche de jeansi clasici, simpli.

La un business date, este recomandat de catre specialisti sa optezi pentru un costum complet, pe care sa il asortezi corespunzator. Descopera noua colectie de cravate de la Massini si alege modelul care consideri ca se potriveste cel mai bine stilului tau. Acest simbol al elegantei masculine trebuie sa aiba un design simplu, dimensiuni medii si o cromatica ce aduce un plus de armonie imaginii tale stilistice si estetice.

Exista elemente cheie pe care trebuie sa le ai in vedere atunci cand decizi ca vrei ca prin freelancing sa iti construiesti o cariera de succes. Fiecare persoana are o reteta proprie prin care sa isi realizeze visurile, in functie de aptitudinile pe care le are, de prioritatile pe care si le stabileste, dar si de timpul pe care il stabileste. Cateva aspecte pe care trebuie sa le ai in vedere, incluzandu-le in topul principiilor tale de lucru, sunt:

Seriozitatea (deadline-urile);

Calitatea muncii – servicii sau produse;

Organizarea personala;

Siguranta datelor personale si a informatiilor pe care le procesezi ;

; Comunicarea (verbala / non-verbala);

Legalitatea muncii pe care o prestezi;

Imaginea ta publica si efectele actiunilor din viata privata asupra carierei.

Invata ceva nou din fiecare provocare pe care o traiesti, profitand de acestea pentru a acumula o experienta cat mai diversificata. Cu ambitie si rabdare, vei reusi intr-un timp scurt sa fi rasplatit pentru munca depusa, doar daca nu te abati de la drumul tau catre succes si daca esti dispus sa investesti, atat un capital financiar, cat si timp, energie si pasiune pentru ceea ce faci!