Calendar bogat de evenimente la Consiliul Județean Arad, pentru Anul Patrimoniului Cultural

Pariuri pe sporturi virtuale – de ce ne plac atât de mult? Pariurile pe sporturi virtuale sunt cel puțin la fel de interesante ca și cele pe sporturile clasice. Cunoscătorii susțin că nu există nicio diferență între un meci jucat de fotbaliști în carne și oase și unul generat pe calculator. Un joc vizionar Îmi amintesc că acum mulți ani jucam o variantă primitivă de Football Manager […]

Tavares nu mai joaca acest an Victima unei intinderi, Julio Tavares nu va mai putea juca acest an, a anuntat antrenorul lui Dijon, Olivier Dall’Oglio, intr-o conferinta de presa. Atacantul din Republica Capului Verde (29 ani), care a inscris patru goluri acest sezon in Ligue 1, va rata meciurile cu Lille si Angers. The post Tavares nu mai joaca acest an […]

Baraja este noul antrenor al lui Gijon Dupa sase meciuri fara victoria in Segunda Division (4 infrangeri, 2 egaluri), Sporting Gijon s-a despartit de antrenorul Paco Herrera. Retrogradat din Primera, clubul spaniol l-a numit in functia de antrenor pe fostul mijlocas emblematic al Valenciei, Ruben Baraja (42 ani). Baraja a mai pregatit pe Elche si Rayo Vallecano. The post Baraja este noul […]

Alderweireld nu va juca mai devreme de luna februarie Jucatorul lui Tottenham, Toby Alderweireld, va absenta de pe teren pana in luna februarie din cauza unei accidentari la coapsa, a anuntat antrenorul sau, Mauricio Pochettino. «Nu putem sa schimbam realitatea. Realitatea este ca el este accidentat si nu va putea juca mai devreme de luna februarie», a declarat tehnicianul argentinian in conferinta de presa. The […]

Newcastle v Everton preview Etapă intermediară în premier League, caramelele ajung pe St. James Park după derby-ul Merseyside, unde au smuls un punct cormoranilor. Newcastle se află într-un moment greu al istoriei, Mike Ashley a scos clubul la vânzare, iar echipa are un singur punct câștigat în ultimele șapte partide. Totuși Rafa Benitez nu a pierdut niciun meci contra […]