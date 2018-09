Cat castiga Simona Halep din sponsorizari si care este noul sponsor ce ii pregateste un contract?

Numele Simonei Halep s-a asezat pe buzele tuturor in ultima vreme. Ea a cucerit inimile romanilor, iar acest lucru nu s-a oprit aici. A inceput sa creeze interes la nivel international. Tocmai prin acest lucru a reusit sa semneze nici mai mult nici mai putin de 6 contracte de publicitate cu firme de la nivel mondial.

Ultimul contract ce pare a fi in rol pentru semnare este unul cu un mare producator de ceasuri. Desi inca din 2016 avea contract cu Hublot, acestia au renuntat la contractul cu ea. Iar in urma performantei de acest an, Hublot s-a intors in scena, facand cadou Simonei un ceas de 15.000 de euro, absolut minunat.

Sa fie acesta semnul ca doresc sa reia colaborarea? Nimeni nu stie, deoarece Simona este extrem de discreta in ceea ce priveste acest subiect.

Presa stipuleaza ca Ion Tiriac s-ar fi ocupat de acest contract

Exista tot felul de zvonuri care spun ca Ion Tiriac ar fi managerul din umbra al Simonei, iar acest contract ar fi adus tocmai de catre el. Insa Simona nu sta doar in acest contract. De faptul sumeme pe care le castiga Halep din publicitate sunt cu adevarat enorme, iar Hublot nu ar reprezenta o marja extrem de mare din acestea.

Totusi, este important ca orice sportiv sa aiba contact si cu o firma producatoare de ceasuri de lux, pentru a respecta trandul pornit de Nadal, care joaca la mana cu un ceas de apoximativ 700.000 de dolari.

Ce sume castiga Halep din sponsorizari?

Contactul cu Adidas, proaspat incheiat si el, era contractul care ii aducea Simonei Halep cei mai multi bani. Acesta totaliza o suma de 1 milion de euro anual. Iar pe locul 2 se afla contractul cu fratii Paval. Dedemanul o sponsorizeaza pe Simona cu nici mai mult nici mai putin de 500.000 de euro anual, conform surselor din presa. Iar pe locul trei ar fi vorba de un contract de 300.000 de euro care provine de la Vodafone.

In schimb, Simona are contracte de publicitate si pe sume mai mici, cu cei de la Dorna, Wilson si Hublot. Iar un viitor contract pe care il pregateste cu cei de la Hublot ar putea readuce sume imense in joc. In plus, Simona Halep ar deveni astfel singura sportiva din Romania care contracteaza ca sponsor un producator de ceasuri de lux.

De asemenea, Rexona a semnat un nou contract cu Simona, asa incat romanca a inceput sa se bucure de sponsorizari din ce in ce mai diverse de la firme uriase. Asta deoarece rasplata trebuie sa fie pe masura performantelor sale.