Cat de des este sanatos sa iti speli pijamaua

Putem purta pijamaua o saptamana intreaga? Dupa cat timp ar trebui aceasta spalata? Medicii ne dau raspunsul la aceste intrebari.

Probabil si tu, la fel ca multii altii, porti o pijama o saptamana intreaga. In 2015, un sondaj englez arata ca femeile asteapta in medie 17 zile pentru a spala pijamaua in timp ce barbatii isi spala pijamaua dupa 13 zile. Conform parerii doctorului Pierre Parneix, medic in cadrul CHU din Bordeaux, aceasta perioada este mult prea lunga. Drept urmare, care este regula de respectat in ceea ce priveste spalatul pijamalei?

Transpiratie si bacterii

Conform medicul igienist mentionat mai sus, o pijama ar trebui spalata minim o data pe saptamana. Asta, cu conditia ca seara sa facem un dus si sa nu transpiram foarte tare pe timp de noapte. Transpiratia din timpul noptii poate cauza o macerare mai mult sau mai putin importanta sub pijama si sa provoace astfel mirosuri neplacute.

Dermatologul Catherine Laverdet este putin mai stricta decat medicul Pierre Parneix si ne recomanda sa ne schimbam pijamaua odata la doua zile. Conform dr-ului Catherine Laverdet, daca avem obiceiul sa dormim in leggings, nu ar trebui sa ii pastram mai mult de o noapte. O pijama murdara reprezinta o rezerva de piele moarta, de acarieni si de praf care pot provoca probleme respiratorii sau un numar mare de alergii.

Purtand prea mult timp o tinuta, bacteriile se pot dezvolta din cauza transpiratiei absorbite de catre tesut. Cele potential prezente pot fi stafilococul auriu la nivelul pielii sau germeni ai florei perineale care se afla pe pijamalele persoanelor care dorm in pijama si in lenjeria intima. Acesti germeni se pot afla in egala masura la originea infectiilor urinare, in special la doamne si la domnisoare. Cu cat hainele in care doarme o persoana sunt mai stramte, cu atat riscul unei infectii este mai ridicat.

Sa dormim goi, o solutie eficienta?

Este evident faptul ca la o persoana care alege sa doarma goala riscul de a dezvolta bacterii este mai redus. Totul depinde de obiceiurile fiecaruia, de obiceiurile de somn ale fiecaruia in special, insa, daca dormim goi, somnul este de mai buna calitate conform dermatologului Catherine Lavardet. Si, astfel, evitam sa transpiram atat de tare. In schimb, trebuie sa fim atenti la igiena lenjeriei de pat si sa avem grija sa schimbam si lenjeria de pat cat mai des cu putinta.