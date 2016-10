Cat de interesati sunt locuitorii din judetul Arad de Halloween si ce costumatii se cauta

An de an, Halloween-ul reprezinta ocazia ideala pentru cei mici sa se costumeze in fel de fel de personaje haioase sau inspaimantatoare si sa intre, chiar si pentru cateva ore, in lumea fascinanta a povestilor. In acest sens, magazinul online Educlass.ro a efectuat o cercetare de piata pentru a vedea cat de populara este aceasta sarbatoare in Arad, in comparatie cu alte judete ale tarii.

Incluzand in analiza datele inregistrate de Google in ultimele 24 de luni si cifrele furnizate de Institutul National de Statistica, Educlass a realizat un studiu cu privire la interesul locuitorilor din judetul Arad pentru costumatiile de Halloween pentru copii. De asemenea, un alt element cheie al analizei il reprezinta locul pe care il ocupa Arad la nivel national in ceea ce priveste numarul de copii care locuiesc in judet.

In primul rand, este important de mentionat ca Arad se afla pe pozitia 22 in topul judetelor cu cei mai multi copii de pana in 10 ani, pe primul loc fiind Bucuresti si pe ultimul Tulcea. De ce varsta asta? Pentru ca, potrivit statisticilor, ei sunt cei mai atrasi de jocurile de rol si isi doresc sa se deghizeze in eroii lor preferati. Dintre acestia, 48,05% sunt fete si 51,95% sunt baieti.

La nivel national, Rapunzel, Sofia, Cenusareasa, Alba ca Zapada, Elsa, Spiderman si Batman sunt doar cateva dintre personajele din desene animate pe care copiii le adora si in care vor sa se costumeze. Contrar asteptarilor, nu doar acestea sunt apreciate in randul celor mici. Costumele clasice de vampir sau vampirita, fantoma, dovlecel, liliac ori fluturas se regasesc, de asemenea, in preferintele prichindeilor. In judetul Arad, in topul celor mai cautate costume de Halloween pentru copii se afla Cenusareasa, vampir, Elsa, fantoma, fluture. Din acest punct de vedere, in Arad, tendinta oamenilor de a cauta costume de Halloween pentru copii in mediul online a crescut cu 16% in ultimul an, dovada fiind volumele de cautari inregistrate pe Google. Astfel, Arad ocupa locul 38 in clasamentul judetelor cu cele mai mari cresteri.

„Costumatiile de Halloween pentru copii sunt tot mai cautate la nivelul intregii tari, atat pentru fetite, cat si pentru baieti. Sfarsitul lunii octombrie reprezinta perioada de varf pentru comenzile inregistrate”, a declarat Violeta Gisca, Website Manager Educlass.