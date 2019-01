Ce este in trend primavara aceasta in design-ul interior

Primavara este anotimpul perfect pentru schimbarile facute in casa. Dezamortirea naturii poate coincide cu redecorarea casei, astfel ca fiecare persoana trebuie sa inceapa sa se gandeasca la modificarile pe care ar putea sa le faca.

Presupunand ca si tu vrei sa faci niste schimbari in casa ta odata ce va sosi primavara, citeste sfaturile de mai jos! Vei afla ce imbunatatiri ii poti aduce pentru a fi in trend!

Iata ce schimbari poti face in casa pentru a respecta trendurile acestei primaveri:

1. In primul rand, trebuie sa te asiguri ca nu exista elemente de mobilier care sa blocheze lumina naturala. In caz contrar, trebuie sa gasesti o alte modalitate de a le aranja. Apoi, daca ai draperii groase care impiedica lumina sa patrunda, de culoare inchisa, ar trebui sa te orientezi catre unele multicolore care sa-ti ofere un alt vibe de cand intri in casa! La o simpla cautare, sigur vei gasi unele care blocheaza lumina, daca iti place sa dormi pana tarziu, dar care sunt frumos colorate.

O a doua masura pe care o poti lua pentru casa ta pentru a fi in trend este inlocuirea mobilierului foarte vechi cu unul minimalist, care sa nu ocupe mult spatiu si care sa impresioneze instant. Daca nu iti permiti sa cumperi foarte multe, apeleaza la un credit rapid. Indiferent ca vrei un credit cu istoric negativ, il poti avea de la Fix Credit, unde vei alege suma de care ai nevoie, perioada imprumutului si data restituirii primei rate. Asadar, nu mai sta pe ganduri si pune deja in cosul de cumparaturi mobila mult dorita!

3. Cumpara-ti mai multe flori la ghiveci! Chiar daca acestea au nevoie de atentia si timpul tau, nimic nu se compara cu frumusetea pe care o dau fiecarei camere in parte. Alege ghivece cu flori divers colorate, iar ele vor emana prospetime. Sigur, nu trebuie sa uiti nici de florile de sezon, pe care le poti pune in vaze in fiecare camera.

Inlocuieste covoarele! Daca in anotimpurile reci preferi covoarele pufoase si groase, odata cu venirea primaverii ar trebui sa ai in vedere inlocuirea lor cu unele care sa aduca o pata de culoare in fiecare camera. Gasesti covoare cu buline, cu flori sau diverse forme geometrice. Fara indoiala, o sa constati ca la buna ta dispozitie contribuie foarte mult culorile vii!

5. Nu in ultimul rand, pentru a-ti amenaja casa in trend, trebuie sa te orientezi catre decoratiuni foarte frumos colorate. De exemplu, poti achizitiona tablouri cu diverse rame, ceasuri, oglinzi, cutii si vase decorative. Fiecare dintre ele va aduce un plus de prospetime casei!

Asadar, pentru ca primavara se apropie cu pasi repezi, transforma-ti casa intr-una plina de culoare. Asigura-te ca ai lumina suficienta, ca inlocuiesti piesele de mobilier invechite, ca aduci un plus de prospetime prin plantele la ghiveci. De asemenea, schimba covoarele si achizitioneaza decoratiuni menite sa aduca un strop de culoare casei tale!