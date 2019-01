Ce meserie ti se potriveste in functie de zodie

Fiecare zodie are o personalitate diferita, ceea ce o face unice in felul ei de a fi, inclusiv in modul cum se descurca in viata. De aceea este important sa stim ce ni se potriveste cel mai bine, mai ales pe plan profesional.

Asadar, vrei sa stii ce meserie ti se potriveste cel mai bine in functie de zodia ta? Afla mai jos spre ce domeniu ai inclinatie.

Berbec – specialist in relatiile cu publicul

Nativii din zodia Berbec sunt energici si vorbareti din fire. Acest lucru ii ajuta foarte mult in meserii care implica vorbitul in public, lucru ce nu le displace deloc, ba chiar le place sa fie ascultati si sa preia controlul unei conversatii. De aceea, cel mai bine li se potriveste meseria de specialist in comunicare sau specialist in relatiile cu clientii.

Taur – pasiunea pentru masini se transforma in job

Taurii sunt pasionati inca de mici de tot ce inseamna masini. Pe langa faptul ca le place sa conduca, le place sa si descopere tot ceea ce se afla in interiorul unei masini. Pentru Tauri conteaza foarte mult sa faca doar ceea ce le place, asadar meseriile care li s-ar potrivi sunt acelea de sofer, mecanic auto sau consultant vanzari auto.

Gemeni – in ton cu tendintele de moda

Daca intrebi un nativ din zodia Gemeni ce ii place cel mai mult pe lumea asta, iti va spune ca este pasionat de moda. Orice meserie au urmat Gemenii pana in prezent nu a fost ceea ce i-a definit pentru ca ei isi doresc sa lucreze ca designeri vestimentari, ceea ce li se potriveste cel mai bine, tocmai pentru ca au un simt estetic foarte dezvoltat.

Rac – poate face bani din muzica

Racii au inclinatii artistice, mai exact se vor pricepe la muzica. Acestia se nasc cu voce pentru a canta, ceea ce descopera mai devreme sau mai tarziu. Meseria care li se potriveste de minune este sa fie solisti intr-o trupa muzicala sau sa se implice in diferite proiecte care implica si vocea lor.

Leu – face treaba buna in mediul online

Pe un Leu il poti vedea lucrand toata ziua la calculator pentru ca este pasionat de tot ce inseamna domeniul online. Ca meserie i s-ar potrivi specialist marketing online si poate ajunge chiar sa coordoneze o echipa dintr-un astfel de departament.

Fecioara – ii plac foarte mult copiii si este mereu in preajma lor

Fecioarele au mai degraba inclinatii spre pedagogie, acest lucru descoperindu-l la o varsta destul de inaintata. Si pentru ca le plac foarte mult copiii, cel mai bine li s-ar potrivi o meserie ca educator, profesor sau chiar de consilier scolar.

Balanta – poate face bani doar pentru ca este amuzant

Balantele au simtul umorului dezvoltat si asta confirma chiar si prietenii lor pe care ii fac mereu sa rada. Acestia nu isi dau seama de talentul lor, insa sunt impinsi de la spate de prieteni pentru ca ar trebui sa urmeze o meserie de comediant sau chiar de actor in filme de comedie.

Scorpion – nascut sa fie sef

Pe Scorpioni ii poti vedea inca de la scoala ca fiind in fruntea clasei, luand decizii si vorbind in numele colegilor. Mai tarziu isi dezvolta aceste abilitati si calitati de leader si ajung sa lucreze in domenii destul de importante si sa coordoneze un numar mare de oameni. Ca meserie li se potriveste de minune manager sau team leader.

Sagetator – perfectionist in limbile straine

Sagetatorii se descurca sa vorbeasca cel putin doua limbi straine la perfectie. Acest lucru ii va ajuta sa isi gaseasca o meserie destul de banoasa care li se si potriveste stilului lor de a munci. Pot ajunge sa fie translatori, traducatori sau sa lucreze in strainatate.

Capricorn – facut pentru a lucra in domeniul medical

Pasiunea lor pentru medicina a aparut inca din timpul liceului atunci cand au deschis pentru prima oara cartea de anatomie. Acestia urmeaza medicina si iau admiterea cu nota mare, tocmai pentru ca cea mai potrivita meserie este cea de medic. Acestora li se potriveste meseria de medic specializat in obstetrica-ginecologie. In special isi doresc sa ajute femeile sa obtina o sarcina.

Varsator – pasionat de astrologie si de horoscop

Varsatorii au o pasiune pentru felul in care functioneaza campurile energetice si fenomenele astrologice care ne influenteaza viata. Dintre toate meseriile cea de astrolog i se potriveste perfect. Iar daca vor studia foarte bine acest domeniu, pot chiar sa ajunga printre cei mai renumiti astrologi.

Pesti – iubeste cifrele si sa lucreze cu ele

Calculati din fire, Pestii se descurca la matematica inca din scoala. Mai tarziu vor descoperi faptul ca pasiunea pentru matematica se transforma in job. De altfel, cea mai potrivita meserie pentru Pesti este cea de contabil sau analist financiar.

Sursa: Horoscopul-de-azi.ro