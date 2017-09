Ce profit poate aduce investiția în ceasuri bărbătești în 2017 – 2018

Unele modele de ceasuri barbatesti de calitate au devenit o adevarata dovada a luxului si a elegantei in ultimii ani, in randul vedetelor.

Purtatorii sunt din ce in ce mai infocati. O multime de personalitati privesc ceasurile barbatesti ca pe obiecte de arta. Iar investitiile in acestea nu sunt deloc de trecut cu vederea.

Ceasurile au inceput sa fie mai mult decat simple accesorii si obiecte ce ne atrag atentia asupra timpului. Pentru oamenii cu adevarat pasionati, ceasurile reprezinta investitii de viitor. Fie ca investesti in marci de ceasuri barbatesti cu traditie, colectii de piese de lux si accesorii opulente sau investesti in emotia de a purta un ceas luxos, poti fi sigur ca va fi o investitie ingenioasa.

De ce? Deoarece ceasurile tind sa fie bunuri care nu se devalorizeaza niciodata. De fapt, expertii elvetieni spun ca preturile ceasurilor sunt in continua crestere, iar o afacere in acest domeniu poate aduce si o marja de profit de 50%.

Ce profit poate aduce investitia in ceasuri barbatesti de calitate in anii ce urmeaza?

Alaturi de amintirile placute pe care ti le poate aduce o asemenea bijuterie, investitia in ceasuri barbatesti poate reprezenta o adevarata afacere si din punct de vedere financiar.

Un ceas de calitate nu vine doar cu amintiri si experiente noi atunci cand il porti. Acesta vine si cu un brand aflat in crestere de la an la an, atat din punct de vedere a reputatiei, cat si din punct de vedere a valorii.

Un astfel de ceas poate fi vandut cu un pret din ce in ce mai mare de la an de an. Iar magazinele online cu ceasuri barbatesti incep sa reprezinte o piata din ce in ce mai infloritoare. Obiectele de fashion si accesoriile reprezinta a 2 mare categorie de produse pe care cheltuie romanii bani. Astfel, ceasurile pot reprezenta o adevarata posibilitate de lansare a unei afaceri.

Exista exemple foarte concrete ale succesului pe aceasta piata. Spre exemplu, Filip Tysander (proprietarul lantului de magazine si a brandului Daniel Wellington), a inceput in aceasta piata cu importul de ceasuri de calitate medie, low cost – 8 dolari bucata, din China, vanzand apoi ceasurile cu circa 25 de euro pe piata europeana si in State.

Mai tarziu, dupa cativa ani, a investit intr-un stoc de Rolex, inspirat fiind chiar de barbatul a carui nume este pe mapele de prezentare ale afacerii tanarului Filip. In cadrul unei calatorii in Australia a descoperit valoarea si stima de sine a barbatilor care stiu sa aleaga ceasurile cu adevarat si a inceput sa vanda ceasuri barbatesti originale (de brand).

Sapte ani mai tarziu afacerea sa vinde ceasuri in valoare de 200 de milioane de euro pe an.

Investitii mici, profituri mari

Cu o investitie de doar cateva mii de euro poti achizitiona un intreg stoc de ceasuri, iar piata fiind in continua crestere, poti scoate de pana la 3 ori mai multi bani in doar cativa ani. Astfel, investitia in ceasuri barbatesti, considera specialistii, este o adevarata afacere a secolului XXI.

Cu o marja de profit de 30 – 50 % pe an, poti ajunge ca in 5 – 7 ani sa poti intra pe piata distribuitorilor de renume, cumparand la licitatie modele de valoare si vanzandu-le mai departe catre clientii tai.

Tu ce parere ai despre investitia in ceasuri barbatesti de calitate? Poate fi aceasta o afacere profitabila in anul 2017?

Noi am fost de parere ca este o afacere buna, dar si un mod placut de a-i face pe oameni sa zambeasca. Tocmai de aceea am lansat pe piata o gama superba de ceasuri barbatesti de calitate, pe care le poti achizitiona la cele mai bune preturi. Vezi detalii aici!