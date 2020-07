Please follow and like us:

Mai multa transpiratie, mai putin oxigen, risc crescut de aparitie a crampelor…caldura ne bulverseaza corpul si organismul in timpul unui efort sportiv. Iata ce se intampla in corpul nostru atunci cand alergam pe caldura.

Este cu siguranta mult mai placut sa alergam vara decat iarna. Insa, temperaturile mult prea ridicate, la fel ca si cele scazute au impact direct asupra corpului nostru.

Transpiratie si mai putin oxigen. In varful piramidei schimbarilor cauzate de caldura, se regaseste, fara prea mari surprize, transpiratia. Va amintim ca temperatura ideala a corpului – pentru ca masina sa functioneze intr-un mod optim – este de 37 de grade. O temperatura peste 37 de grade = probleme. O temperatura sub 37 de grade = probleme. Atunci cand este cald afara si alergam, corpul apeleaza la mecanismul de racire pentru a restabili temperatura corporala. Transpira pentru a evacua caldura. Centrul de reglare termica al corpului comanda sangelui sa mearga cu prioritate sub piele. Se constata o diminuare a lichidului din corp, drept urmare de sange, drept urmare de oxigen.

Astfel, creierului ii poate lipsi oxigenul ceea ce poate provoca tulburari de concentratie. Alergand atunci cand este cald afara, ritmul cardiac se poate accelera si respiratia sa fie mai sacadata. Fapt ce favorizeaza disfunctia muschilor, printre care cel cardiac, care este nevoit sa lucreze mai mult deoarece exista mai putin sange in corp. Insa totul merge bine daca avem grija sa oferim organismului nostru doza de lichide necesare, de unde importanta de a bea apa atunci cand facem sport sau alergam.

Cine spune transpiratie spune sudoare, drept urmare, eliminarea sarurilor minerale. Daca nu compensam aceasta pierdere band apa inainte, in timpul si dupa alergare, putem intampina mai multe probleme. Organele si muschii nu vor functiona la capacitatea maxima. Apa fiind principalul transportator al mineralelor (sodiu, potasiu, magneziu, etc) in muschi, riscam sa avem crampe si leziuni musculare.

Precautiile care se impun. Specialistii nu ne recomanda sa alergam daca temperatura de afara depaseste 30 de grade. Sub 30 de grade trebuie sa respectam unele reguli de baza si sa adaptam practica conditiilor termice. Incearca sa alergi dimineata sau seara si, daca acest lucru nu este posibil, alearga la umbra. In ceea ce priveste echipamentul, opteaza pentru culori deschise, haine ample, fabricate din materiale care lasa pielea sa respire pentru a evacua transpiratia. Nu te focaliza doar pe temperatura exterioara, verifica in egala masura nivelul de umiditate. Cu cat aerul este mai uscat si mai cald, cu atat transpiratia este favorizata. Cu cat aerul este mai umed, cu atat acest lucru este mai dificil.