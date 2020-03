Cele 5 persoane cu coronavirus au părăsit carantina din Arad

Directorul DSP Arad a declarat ca cele 5 persoane confirmate a fi infectate cu COVID 19, nu se mai afla in centrele de carantina din judetul Arad. Pacientii au fost escortati, de catre politie, pana la iesire din judet, spre judetele de domiciliu pentru a fi introduse in carantina. Judetele sunt: 2 persoane in Dolj, 1 in Gorj, 1 in Olt si 1 in Vrancea. Reamintim ca ieri au fost descoperite 5 cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus, în județul Arad, Este vorba de 5 bărbați de 22, 30, 34, 36 și 57 de ani, veniți prin vamă, din Italia, în data de 9.03.2020, care au fost carantinați în Arad imediat de la sosire.