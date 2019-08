Cele mai COOL trucuri de mechiaj pe care sa le incerci VARA ASTA: 3 sfaturi super simple pentru un make-up de vis

Indiferent ca te machiezi zilnic sau doar la ocazii, este foarte important sa stii sa iti faci singura un machiaj frumos, care sa-ti avantajeze trasaturile, sa fie rezistent si sa arate curat. Contrar ideilor aparute in online, nu ai nevoie de un make-up artist pentru a avea un ten ingrijit si un machiaj potrivit, ci il poti realiza chiar tu acasa, cu produse de calitate (nu neaparat de la branduri premium sau de lux).

Iata cateva trucuri de machiaj pe care sa le aplici vara asta pentru a arata de milioane:

Linia de tus perfecta

O linie de tus frumos realizata nu necesita cursuri in domeniu si nici luni de zile de exercitiu. Pentru putin ajutor opteaza pentru sabloane, pe care le aplici direct pe ochi si trasezi linia intre marginile acestora. Daca nu doresti sa investesti in cumpararea unor sabloane, incearca acelasi truc folosind scoci. Totusi, ai grija ca sabloanele, scociul sau orice altceva pui in zona ochilor sa fie curat pentru a evita contaminarea cu microbi.

Un alt secret este alegerea unui tus de calitate. Sfatul nostru este sa optezi pentru eyeliner crema (in borcanel) alaturi de o pensula buna in locul unui eyeliner carioca sau lichid, deoarece in acest fel vei avea mai multa libertate de miscare.

Fondul de ten

Fondul de ten nu este usor de ales, desi gasesti din ce in ce mai multe metode prin care il poti testa si exista din ce in ce mai multe firme de profil care comercializeaza produse de toate felurile si culorile.

In primul rand, alege un fond de ten potrivit tenului tau. Spre exemplu, daca ai un ten gras predispus la acnee ai nevoie de un fond de ten non-comedogenic (care nu blocheaza porii) si matifiant, iar daca ai un ten uscat ai nevoie de un fond de ten hidratant, care nu iti va usca tenul. Mai apoi, trebuie sa testezi nuanta fondului de ten la lumina naturala.

Atunci cand aplici produsul, ai grija ca tenul sa fie curatat. Iti poti curata tenul de puncte negre si imperfectiuni cu ajutorul aparatelor EggoSKIN, pentru ca machiajul sa arate perfect pe tenul tau. Dupa curatarea tenului, aplica o baza de machiaj, din nou, potrivita tipului tau de ten.

Recomandarea noastra este sa aplici fondul de ten cu degetele curate, deoarece este igienic, iar rezultatul este unul minunat.

Rujul sau gloss-ul

De obicei, regula cand vine vorba de machiajul buzelor este simpla, insa trebuie sa verifici daca se aplica si in cazul tau: buzele subtiri sunt flatate de culori deschise, glossy, lucioase, iar buzele mari sunt flatate de nuante inchise, mate, dar si de nuante glossy.

Cel mai important este sa nu depasesti conturul buzelor, asa cum pare a fi noua moda, deoarece fara doar si poate, se va observa! Pentru sedinte foto este un truc de succes, insa in realitate persoanele din jurul tau vor observa ca buzele tale sunt supra conturate.

Sursa foto: shutterstock.com