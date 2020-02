Cele mai scumpe 5 case din lume

Atunci cand vine vorba despre locuinta in care traim, cu totii ne dorim o casa confortabila, spatioasa si care sa ne ofere linistea de care avem nevoie alaturi de cei dragi.

Unii dintre noi intelegem insa altfel confortul. Si asta si datorita posibilitatilor. Ce inteleg miliardarii lumii prin confort si cum arata casele lor? Haideti sa descoperim impreuna.

Iata cele mai scumpe case din lume!

Antilia – Mumbai, India

Cladirea Antilia, caci e o cladire intreaga pe 27 de etaje, este considerata una dintre cele mai scumpe case din lume, fiind cotata ca fiind cea mai scumpa proprietate rezidentiala. Este detinuta de miliardarul indian Mukesh Ambani, cel mai bogat om din India.

Casa este realizata sub forma unui intreg bloc, continand printre altele 3 helipade, un garaj cu o capacitate de peste 150 masini, o sala de bal, teatru, gradini si terase in aer liber si chiar un templu.

La momentull in care s-a evaluat, in 2014, casa valora circa 2 miliarde de dolari, fiind considerata cea mai scumpa casa din lume.

Vila Leopolda

Vila Leopolda este unul dintre cele mai impresionante conace, un adevarat imperiu, stabilit pe Riviera Franceza, in departamentul Alpes-Maritimes. Este detinuta la momentul actual de sotia bancherului brazilian Edmond Safra, Lily.

Vila a avut de-a lungul timpului nenumarate oferte de tranzactii, speculandu-se ca pana si Roman Abramovich ar fi incercat sa o cumpere, prin intermediarul Mikhail Prokhorov, un cunoscut om de afaceri de origine rusa.

Casa este estimata la o valoare de peste 750 milioane de dolari, la momentul actual.

In aceasta locatie s-au filmat si unele dintre filmele iconice ale anilor de glorie din cinematografie. Pelicula To Catch a Thief a celebrului Alfred Hitchcock este doar unul dintre numele ce au facut celebre vila.

Doar mobilierul din aceasta casa valoreaza circa 19 milioane de dolari.

Fair Field

O adevarata mosie, proprietatea detinuta de Ira Rennert este clasata in topul celor mai scumpe case din lume. Este situata in comuna Sagaponack, in orasul Fair Field, in apropierea New York-ului, pe Coasta de Vest a Statelor Unite, intr-una dintre cele mai scumpe zone rezidentiale, Long Island.

Vila a fost construita in anii 1990, costand la acel moment peste 100 de milioane de dolari. La momentul actual este evaluata insa la un pret cu mult mai mare, acesta depasind conform unor surse chiar si 250 milioane.

De asemenea, pe langa faptul ca este una dintre cele mai scumpe case, vila Fair Field este si una dintre cele mai mari case din SUA. Acopera peste 1.5 acri, iar terenul este de 63 acri. Vila vazuta de sus pare mai degraba o fortareata sau un castel regal.

Vila istorica KENSINGTON PALACE GARDENS, detinuta de Lakshmi Mittal

Vila este construita in stil neo-georgian, facand parte dintr-un ansamblu plasat pe strada Keningston din Londra, un drum privat, o strada unde vei putea gasi locuintele celor mai mari si cunoscuti miliardari ai lumii, printre care si Roman Abramovich, detinator al clubului Chelsea FC.

Vila adusa in discutie este detinuta de Lakshmi Mittal, un cunoscut om de afaceri indian. Acesta ocupa locul 83 in topul celor mai bogatio oameni din lume, fiind printre cei mai bogati indieni.

Vila este evaluata la un cost de circa 222 milioane de dolari americani.

ELLISON ESTATE, California

Acest conac este realizat dupa un design clasic japonez, avand la baza lemnul ca si element principal de decor. Este o casa extrem de frumoasa, cu un peisaj superb.

Este detinuta de Larry Ellison, fondatorul companiei Oracle. Acesta este al treilea cel mai bogat om din SUA, avand o avere estimata la peste 60 de miliarde de dolari.

Casa este modelata dupa un palat japonez, realizata de Paul Driscoe, iar constructia sa a durat 9 ani. Vila include o sala de gimnastica, 2 gradini, un lac de 5 acri, o casa de oaspeti si un iaz.