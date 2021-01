Céline Dion si René Angélil, 25 de ani de iubire “pentru totdeauna”

Please follow and like us:

La cinci ani de la moartea sotului si managerului sau, René Angélil, Céline Dion a impartasit pe Instagram un mesaj emotionant in amintirea celui care a stat alaturi de ea timp de 25 de ani.

A fost impresarul sau, regele sau, sotul sau, tatal celor trei baieti ai sai si, cel mai important, marea sa iubire. La cinci ani de la moartea lui René Angélil, in urma unui cancer la gat, Céline Dion a tinut sa le aminteasca fanilor cat de tare ii lipseste cel care a fost partenerul sau de viata timp de 25 de ani. Aceasta a scris: René, au trecut deja cinci ani…nu exista o zi in care sa nu ne gandim la tine. Speram sa ne ghidezi in continuare, sa veghezi asupra noastra si sa ne protejezi mai mult ca niciodata. Ma rog ca iubirea ta sa straluceasca asupra lumii intregi, sa ii ajutti pe toti cei care trec prin clipe mai grele in viata. Vei ramane pentru totdeauna in inimile noastre. Te iubim, Céline, Nelson, Eddy si René-Charles.

Acesta este mesajul postat de cantareata pe Instagram. Aceste cuvinte emotionante sunt insotite de o poza in care cuplul este infatisat tinandu-se de mana pe o plaja, din perioada in care erau cei mai fericiti. Aceasta poza i-a impresionat pe fanii care i-au transmis cantaretei numeroase mesaje de incurajare.

Chiar daca timpul nu sterge definitiv durerea pierderii unei persoane iubite, aceste mesaje primite de la fani cu siguranta o vor ajuta pe Céline Dion si pe copiii sai sa traverseze mai usor aceasta aniversare trista.

Céline Dion l-a cunoscut pe sotul sau la doar 13 ani. La acea vreme el avea 39 de ani, lucra ca si manager musical si se afla la a doua casnicie. A decis sa o ajute pe artista sa devina vedeta in industria muzicii.

In anul 1988 au decis sa se intalneasca, la trei ani de la divortul lui René Angélil de cea de-a doua sotie. Insa, au asteptat inca sase ani pana la casnicie din cauza ca le era frica ca lumea nu va privi cu ochi buni aceasta relatie. Intre timp, au devenit parintii a trei baieti: René-Charles, in varsta de 19 ani si gemenii Nelson si Eddy, in varsta de 10 ani. René Angélil a fost onorat de catre guvernul din Quebec, orasul sau natal, cu funeralii nationale ce au fost organizate la Notre-Dame Basilica din Montreal.