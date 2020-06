Cinci ceaiuri care te ajuta sa slabesti

Please follow and like us:

Ceaiul este o bautura deosebit de populara, utilizata in intreaga lume la scara larga. A fost asociat cu numeroase virtuti asupra sanatatii, in special datorita concentratiei puternice de antioxidanti care permite incetinirea procesului de imbatranire si lupta eficienta impotriva bolilor cardio-vasculare. Exista unele ceaiuri care au potentialul de a accelera procesul de slabire, asociate unui regim alimentar adaptat, bineinteles.

Ceaiul verde. Ceaiul verde este fara indoiala unul din cele mai cunoscute ceaiuri din lume. I se atribuie un numar mare de proprietati benefice asupra sanatatii. Este in egala masura cel mai eficient si cel mai recunoscut ceai in ceea ce priveste pierderea in greutate. In cadrul unui studiu, 60 de persoane obeze au urmat un regim standard pentru pierderea in greutate. Jumatate din ei au baut zilnic ceai verde si cealalta jumatate au baut bauturi placebo. Dupa 12 saptamani, grupul care a consumat zilnic ceai verde a reusit sa slabeasca cu 3,3 kg in plus fata de celalalt grup. Efectele benefice ale ceaiului verde sunt datorate catechinei, un puternic antioxidant care stimuleaza metabolismul.

Ceaiul Pu-Erh. Ceaiul Pu-Erh este un ceai negru chinezesc fermentat. Numele i se datoreaza orasului Pu-Erh din China, unde a inceput sa fie fabricat. Ceaiul negru Pu-Erh permite scaderea nivelului de glicemie si de trigliceride sanguine. Consumat in mod regulat, te ajuta sa slabesti.

Ceaiul negru. Ceaiul negru este un tip de ceai care a fost supus oxidarii, o oxidare mai importanta decat in cazul celorlalte tipuri de ceai, de unde si culoarea mult mai inchisa. Exista numeroase varietati de ceai negru, cel mai cunoscut fiind Earl Grey. Mai multe studii au permis demonstrarea faptului ca ceaiul negru consumat in mod regulat permite un mai bun control al greutatii corporale si chiar o pierdere in greutate. Acest avantaj se datoreaza flavonelor, elemente cu proprietati antioxidante.

Ceaiul Oolong. Ceaiul Ololong este un ceai cu o oxidare incompleta, la jumatatea drumului dintre ceaiul verde si ceaiul negru. Este un ceai care stimuleaza metabolismul, accelereaza digestia si pierderea in greutate. Ne ajuta sa ardem in jur de 281 calorii pe zi.

Ceaiul alb. Ceaiul alb este un tip de ceai mai rar. Frunzele de ceai alb sunt culese inca de tinere si nu sunt tratate. Ceaiul alb permite degradarea celulelor de grasime si impiedica formarea de noi celule de grasime. Ceaiul alb, alaturi de celelalte tipuri de ceaiuri prezentate mai sus este aliatul de pret al persoanelor care vor sa piarda in greutate.