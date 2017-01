Cinci imigranți au încercat să treacă ilegal frontiera

Inlocuit din cauza unei accidentari in meciul de sambata cu Alaves (scor 0-0), fundasul lui Atletico Madrid, José Maria Gimenez, nu va putea juca in semifinala de Cupa Regelui, cu FC Barcelona, de miercuri (ora 22:00). Accidentat la aductorii piciorului drept, tanarul international uruguayan, 22 ani, va absenta de pe teren cel putin o luna, […]

Fara contract dupa despartirea de HJK Helsinki in urma cu cateva saptamani, Taye Taiwo a semnat o intelegere pentru sase luni cu Lausanne Sport. Jucatorul de banda stanga nigerian este in varsta de 31 de ani.