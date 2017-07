Companii din vestul României prezente în Republica Moldova

Camacho a semnat cu Wolfsburg Format la Atletico de Madrid, Ignacio Camacho s-a consacrat la Malaga unde el a jucat incepand din 2011. Mijlocasul international spaniol in varsta de 27 de ani a parasit malaga pentru a juca la Wolfsburg. Clubul german a platit 15 milioane de euro pentru achizitionarea lui, el semnand un contract valabil patru ani. The post […]

Joao Schmidt a semnat cu Atalanta Atalanta a oficializat sambata semnatura mijlocasului brazilian Joao Schmidt (24 ani). Format la Sao Paulo, el a purtat culorile Vitoriei Setubal in sezonul 2014-2015 cu ocazia unui imprumut. Clubul italian nu a comunicat durata contractului, nici suma tranzactiei.

Atletul Jason Livermore a căzut testul la doping Medaliatul cu aur la Jocurile Commonwealth, jamaicanul Jason Livermore, a fost găsit pozitiv la un test cu o substanță interzisă. Jason Livermore, 29 de ani, a câștigat cu ștafeta de 4×100 m la Jocurile Commonwealth din 2014, alături de Usain Bolt, Kemar Bailey-Cole și Nickel Ashmeade. El a fost testat pozitiv în decembrie iar retestarea […]

Sanogo a semnat cu Toulouse Atacantul francez Yaya Sanogo a semnat vineri o intelegere cu Toulouse. Liber de contract dupa despartirea de Arsenal, atacantul de 24 de ani a semnat un contract valabil pana in iunie 2020.

Nowitzki si-a prelungit contractul cu Dallas Jucatorul germant Dirk Nowitzki si-a prelungit, la 39 de ani, contractul cu Dallas. Mavericks au oficializat prelungirea contractului joi seara, germanul devenind al doilea jucator din istoria NBA care va juca 20 de sezoane la aceeasi franciza. Doar Kobe Bryant la Los Angeles Lakers (1996-2016) a mai reusit aceeasi performanta. Detaliile contractului, durata si salariul […]