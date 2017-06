Concert Franz Liszt la Sala Cercului Militar

Simone Inzaghi a prelungit cu Lazio Simone Inzaghi si-a prelungit contractul cu Lazio Roma. Tehnicianul italian in varsta de 41 de ani a semnat o noua intelegere valabila pana in 2020. Sosit la club in aprilie 2016 si scapat in-extremis de demitere in iarna, fostul atacant a reusit sa duca echipa din capitala Italiei pana pe locul 5 in Serie A. […]

Jardim si-a prelungit contractul cu AS Monaco Dupa ce a condus AS Monaco spre titlul de campioana a Frantei la capatul unui sezon extraordinar, Leonardo Jardim si-a prelungit contractul cu formatia din Principat pana in 2020. Aceasta prelungire a aparut in momentul in care tehnicianul portughez era curtat de numeroase cluburi. Precedenta intelegere a lui Jardim cu monegascii era valabila pana in […]

Villareal l-a transferat pe Ruben Semedo Internationalul de tineret portughez, Ruben Semedo (23 ani) a semnat un contract pe cinci ani cu Villarreal. Fundasul lusitan a fost cumparat cu 14 milioane de euro de Submarinul Galben de la Sporting Lisabona. El a jucat 24 de meciuri de campionat si 6 meciuri de Liga Campionilor acest sezon. The post Villareal l-a transferat […]

Maximilian Philipp s-a transferat la Dortmund Borussia Dortmund a oficializat miercuri transferul lui Maximilian Philipp. Atacantul german in varsta de 23 de ani a semnat un contract pe cinci ani, pana in iunie 2022. El a inscris noua goluri si a dat trei pase decisive pentru SC Freiburg in sezonul recent incheiat in Bundesliga. Suma transferului este estimata la 20 milioane […]

Kolasinac a semnat cu Arsenal Sead Kolasinac este jucatorul lui Arsenal Londra. International bosniac, el era la final de contract cu Schalke 04, unde a jucat din 2012. Asa cum face de obicei, clubul londonez nu a comunicat durata intelegerii, precizand doar ca este un „contract pe termen lung”. Kolasinac, care va implini 24 de ani pe 20 iunie, a […]